02 апреля 2024

Полиция ХМАО проверит школьников, устроивших алкогольную вечеринку в подъезде. Видео

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Сотрудники полиции Нижневартовска начали проверку по видеозаписи, где школьники смеются над подругой, перебравшей с алкоголем Фото:

Сотрудники полиции Нижневартовска начали проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой школьники устроили алкогольную вечеринку в подъезде жилого дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Нижневартовска.

«По факту публикации в соцсетях правоохранительными органами проводится проверка. Участники видеозаписи и их родители будут опрошены», — сообщили в пресс-службе полиции города.

На видеозаписи, появившейся в соцсетях видно, как девушка из компании лежит на полу подъезда, а ее друзья снимают происходящее на камеру телефона, вставляя веселые комментарии. По предварительным данным, местом проведения посиделок с алкоголем стал холл общежития №10 по улице Менделеева.

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Сотрудники полиции Нижневартовска начали проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой школьники устроили алкогольную вечеринку в подъезде жилого дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Нижневартовска. «По факту публикации в соцсетях правоохранительными органами проводится проверка. Участники видеозаписи и их родители будут опрошены», — сообщили в пресс-службе полиции города. На видеозаписи, появившейся в соцсетях видно, как девушка из компании лежит на полу подъезда, а ее друзья снимают происходящее на камеру телефона, вставляя веселые комментарии. По предварительным данным, местом проведения посиделок с алкоголем стал холл общежития №10 по улице Менделеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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