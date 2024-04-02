Сотрудники полиции Нижневартовска начали проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, на которой школьники устроили алкогольную вечеринку в подъезде жилого дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Нижневартовска.
«По факту публикации в соцсетях правоохранительными органами проводится проверка. Участники видеозаписи и их родители будут опрошены», — сообщили в пресс-службе полиции города.
На видеозаписи, появившейся в соцсетях видно, как девушка из компании лежит на полу подъезда, а ее друзья снимают происходящее на камеру телефона, вставляя веселые комментарии. По предварительным данным, местом проведения посиделок с алкоголем стал холл общежития №10 по улице Менделеева.
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