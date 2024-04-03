Спроектировать участок автодороги подрядчик должен будет до декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улицу Чичерина в Челябинске продлят до набережной реки Миасс. Комитет дорожного хозяйства мэрии объявил конкурс на проведение изыскательных работ. Заявки принимаются до 10 апреля.

«Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги по ул. Чичерина от ул. Университетской Набережной до ул. Набережной Николая Патоличева. Цели и задачи проектирования: Строительство автомобильной дороги в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов», — говорится в конкурсной документации.

Стоимость контакта составляет 11, 4 млн рублей. В техзадании сообщается о том, что подрядчик должен провести изыскания. По проекту должен быть возведен тротуар ширина которого составляет три метра. Кроме того, дорога должна быть доступна для маломобильных горожан. Подрядчик должен будет предусмотреть освещение, ливневки и озеленение.

Основным требованием к архитектурно-строительному решению стало придание улице единого архитектурного облика с применением современных инновационных элементов благоустройства и обустройства. Спроектировать участок автодороги подрядчик должен будет до декабря 2024 года.

Подрядчик должен провести изыскания и предусмотреть в проекте тротуар шириной три метра, доступность для маломобильных горожан, освещение, ливневки, озеленение Скрин: сайт https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Стоимость контакта составляет 11, 4 млн рублей Скрин: сайт https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html