На марафоне в ХМАО гостей накормят том ямом из стерляди и бургерами с олениной

В Ханты-Мансийске гостей Югорского лыжного марафона будут кормить блюдами из местных деликатесов. Среди них обещают приготовить бургеры с олениной и том ям из стерляди.
«Можно будет попробовать блюда с югорским колоритом, от бургера с рваной олениной до авторского том яма со стерлядью», — говорится в telegram-канале Фонда развития Югры. Кроме этого организаторы марафона приготовили площадки с развлечениями.
Гостей марафона обещают катать на оленьих и собачьих упряжках. А на мастер-классах зрителей будут учить делать югорские открытки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорском лыжном марафоне примут участие олимпийские чемпионы. На марафон зарегистрировались 3000 спортсменов из разных регионов России.
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