02 апреля 2024

На марафоне в ХМАО гостей накормят том ямом из стерляди и бургерами с олениной

Гостей Югорского лыжного марафона будут угощать местными деликатесами
© Служба новостей «URA.RU»
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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, лыжня россии, зимние виды спорта, лыжи, массовый спорт, лыжный забег
Лыжный марафон состоится в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске гостей Югорского лыжного марафона будут кормить блюдами из местных деликатесов. Среди них обещают приготовить бургеры с олениной и том ям из стерляди.

«Можно будет попробовать блюда с югорским колоритом, от бургера с рваной олениной до авторского том яма со стерлядью», — говорится в telegram-канале Фонда развития Югры. Кроме этого организаторы марафона приготовили площадки с развлечениями.

Гостей марафона обещают катать на оленьих и собачьих упряжках. А на мастер-классах зрителей будут учить делать югорские открытки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорском лыжном марафоне примут участие олимпийские чемпионы. На марафон зарегистрировались 3000 спортсменов из разных регионов России.

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В Ханты-Мансийске гостей Югорского лыжного марафона будут кормить блюдами из местных деликатесов. Среди них обещают приготовить бургеры с олениной и том ям из стерляди. «Можно будет попробовать блюда с югорским колоритом, от бургера с рваной олениной до авторского том яма со стерлядью», — говорится в telegram-канале Фонда развития Югры. Кроме этого организаторы марафона приготовили площадки с развлечениями. Гостей марафона обещают катать на оленьих и собачьих упряжках. А на мастер-классах зрителей будут учить делать югорские открытки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорском лыжном марафоне примут участие олимпийские чемпионы. На марафон зарегистрировались 3000 спортсменов из разных регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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