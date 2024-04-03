В Варненском районе сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками Госавтоинспекции Варненского района организованы пути объезда участков дорог, оказавшихся в зоне подтопления», — уточнили в пресс-службе областного ГИБДД. Речь идет об участке дорог на 80-м километре трассы «Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды», где ведется строительство противопаводковых сооружений.
По данным пресс-службы областного ГИБДД, объезд этого участка организован через поселки Саламат и Большевик. Также из-за паводка перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск».
Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений.
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