03 апреля 2024

В Варненском районе ГИБДД организовало объезд затопленных участков дорог. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
ГИБДД направляет транспорт в объезд затопленных участков Фото:
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В Варненском районе сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками Госавтоинспекции Варненского района организованы пути объезда участков дорог, оказавшихся в зоне подтопления», — уточнили в пресс-службе областного ГИБДД. Речь идет об участке дорог на 80-м километре трассы «Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды», где ведется строительство противопаводковых сооружений.

По данным пресс-службы областного ГИБДД, объезд этого участка организован через поселки Саламат и Большевик. Также из-за паводка перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск».

Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений.

Вода перекрыла дорогу
Вода перекрыла дорогу
Ведется строительство укреплений
Ведется строительство укреплений
ГИБДД направляет транспорт в объезд
ГИБДД направляет транспорт в объезд

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В Варненском районе сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудниками Госавтоинспекции Варненского района организованы пути объезда участков дорог, оказавшихся в зоне подтопления», — уточнили в пресс-службе областного ГИБДД. Речь идет об участке дорог на 80-м километре трассы «Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды», где ведется строительство противопаводковых сооружений. По данным пресс-службы областного ГИБДД, объезд этого участка организован через поселки Саламат и Большевик. Также из-за паводка перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск». Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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