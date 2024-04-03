Bloomberg: партнеры Украины испугались прорыва обороны ВСУ

03 апреля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

На Западе опасаются, что Россия прорвет оборону ВСУ, пишет Bloomberg Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзники Украины опасаются прорыва обороны ВСУ российскими войсками летом 2024 года. Об этом написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. «Союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление россиян может прорвать оборону Украины», — говорится в материале. Также автор статьи подчеркнул, что Киев испытывает нехватку боеприпасов. В это же время РФ производит в семь раз больше снарядов, чем противник. Ранее СМИ неоднократно писали, что Россия якобы готовит наступление в зоне спецоперации. Кроме того, британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что армия РФ все быстрее продвигается на фронте, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союзники Украины опасаются прорыва обороны ВСУ российскими войсками летом 2024 года. Об этом написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. «Союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление россиян может прорвать оборону Украины», — говорится в материале. Также автор статьи подчеркнул, что Киев испытывает нехватку боеприпасов. В это же время РФ производит в семь раз больше снарядов, чем противник. Ранее СМИ неоднократно писали, что Россия якобы готовит наступление в зоне спецоперации. Кроме того, британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что армия РФ все быстрее продвигается на фронте, пишет MK.RU.