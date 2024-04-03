Bloomberg: партнеры Украины испугались прорыва обороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
На Западе опасаются, что Россия прорвет оборону ВСУ, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзники Украины опасаются прорыва обороны ВСУ российскими войсками летом 2024 года. Об этом написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

«Союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление россиян может прорвать оборону Украины», — говорится в материале. Также автор статьи подчеркнул, что Киев испытывает нехватку боеприпасов. В это же время РФ производит в семь раз больше снарядов, чем противник.

Ранее СМИ неоднократно писали, что Россия якобы готовит наступление в зоне спецоперации. Кроме того, британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что армия РФ все быстрее продвигается на фронте, пишет MK.RU.

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Союзники Украины опасаются прорыва обороны ВСУ российскими войсками летом 2024 года. Об этом написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. «Союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление россиян может прорвать оборону Украины», — говорится в материале. Также автор статьи подчеркнул, что Киев испытывает нехватку боеприпасов. В это же время РФ производит в семь раз больше снарядов, чем противник. Ранее СМИ неоднократно писали, что Россия якобы готовит наступление в зоне спецоперации. Кроме того, британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что армия РФ все быстрее продвигается на фронте, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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