Жители ХМАО нашли способ сэкономить на покупке квартир в новостройках

У жителей ХМАО набирает популярность покупка квартир с ремонтом от застройщика

05 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Югорчане стали чаще покупать жилье в новостройках с ремонтом от застройщика Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU У жителей ХМАО становится популярна покупка жилья в новостройках с ремонтом от застройщика. В отличие от черновых квартир, покупателям не нужно сразу вкладывать деньги в отделку и коммуникации жилья, которые закладываются в ипотечные платежи. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами и самими покупателями. «Сначала смотрели просто черновые квартиры с расчетом самим сделать простой светлый ремонт. Потом нашли варианты полностью готовые с отделкой, дверями, сантехникой. Посчитали и оказалось, что с нынешними ценами на стройматериалы и рабочих, готовый вариант выходит примерно такой же по цене. И не нужно сразу искать деньги на ремонт или брать еще кредиты с нынешними заоблачными ставками», — делится Анна из Нижневартовска. По словам риелторов, такой способ покупки первичного жилья становится все более популярен у клиентов. Однако может подойти не всем, например, из-за ограничений по дизайну интерьеров от застройщиков. «Такая недвижимость становится людям все более интересна. Главная фишка в том, что все затраты на ремонт можно включить в ипотеку. Единственное, остается вопрос в качестве и вариантах ремонта от застройщиков. Это тоже нужно учитывать», — добавляют риелторы компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочила стоимость ремонта квартир. Тогда аналитики отмечали, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ХМАО становится популярна покупка жилья в новостройках с ремонтом от застройщика. В отличие от черновых квартир, покупателям не нужно сразу вкладывать деньги в отделку и коммуникации жилья, которые закладываются в ипотечные платежи. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами и самими покупателями. «Сначала смотрели просто черновые квартиры с расчетом самим сделать простой светлый ремонт. Потом нашли варианты полностью готовые с отделкой, дверями, сантехникой. Посчитали и оказалось, что с нынешними ценами на стройматериалы и рабочих, готовый вариант выходит примерно такой же по цене. И не нужно сразу искать деньги на ремонт или брать еще кредиты с нынешними заоблачными ставками», — делится Анна из Нижневартовска. По словам риелторов, такой способ покупки первичного жилья становится все более популярен у клиентов. Однако может подойти не всем, например, из-за ограничений по дизайну интерьеров от застройщиков. «Такая недвижимость становится людям все более интересна. Главная фишка в том, что все затраты на ремонт можно включить в ипотеку. Единственное, остается вопрос в качестве и вариантах ремонта от застройщиков. Это тоже нужно учитывать», — добавляют риелторы компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочила стоимость ремонта квартир. Тогда аналитики отмечали, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски.