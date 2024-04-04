Жители ХМАО нашли способ сэкономить на покупке квартир в новостройках

У жителей ХМАО становится популярна покупка жилья в новостройках с ремонтом от застройщика. В отличие от черновых квартир, покупателям не нужно сразу вкладывать деньги в отделку и коммуникации жилья, которые закладываются в ипотечные платежи. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами и самими покупателями.
«Сначала смотрели просто черновые квартиры с расчетом самим сделать простой светлый ремонт. Потом нашли варианты полностью готовые с отделкой, дверями, сантехникой. Посчитали и оказалось, что с нынешними ценами на стройматериалы и рабочих, готовый вариант выходит примерно такой же по цене. И не нужно сразу искать деньги на ремонт или брать еще кредиты с нынешними заоблачными ставками», — делится Анна из Нижневартовска.
По словам риелторов, такой способ покупки первичного жилья становится все более популярен у клиентов. Однако может подойти не всем, например, из-за ограничений по дизайну интерьеров от застройщиков. «Такая недвижимость становится людям все более интересна. Главная фишка в том, что все затраты на ремонт можно включить в ипотеку. Единственное, остается вопрос в качестве и вариантах ремонта от застройщиков. Это тоже нужно учитывать», — добавляют риелторы компании «Этажи».
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочила стоимость ремонта квартир. Тогда аналитики отмечали, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски.
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