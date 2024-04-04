В ночном пожаре, в котором погибло два челябинца, нашли следы криминала

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После установления обстоятельств пожара было возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

При установлении обстоятельств пожара, произошедшего в ночь на 3 апреля в селе Большой Куяш (Челябинская область) и унесшего жизни двух местных жителей, нашли следы криминала. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подозреваемый в поджоге строения уже задержан.

«В ходе проверки было установлено, что пожар был спланирован. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. По подозрению в преступлении был задержан местный житель», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, подозреваемому 39 лет. Ранее он был судим за кражу и нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Пожар в селе произошел в ночь на 3 апреля. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что жертвами стали два человека. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительной причиной изначально называли неосторожность при курении.

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При установлении обстоятельств пожара, произошедшего в ночь на 3 апреля в селе Большой Куяш (Челябинская область) и унесшего жизни двух местных жителей, нашли следы криминала. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подозреваемый в поджоге строения уже задержан. «В ходе проверки было установлено, что пожар был спланирован. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. По подозрению в преступлении был задержан местный житель», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, подозреваемому 39 лет. Ранее он был судим за кражу и нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Пожар в селе произошел в ночь на 3 апреля. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что жертвами стали два человека. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительной причиной изначально называли неосторожность при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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