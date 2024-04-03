03 апреля 2024

Жилой дом в ХМАО затопило из-за снежных завалов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег во дворах. Тюмень, сугроб, куча снега, снег во дворе
В Нефтеюганске жилой многоквартирный дом затопило из-за снежных завалов Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) жилой многоквартирный дом затопило из-за таяния снежных завалов, которые не убирали с февраля. Жители пожаловались на бездействие коммунальных служб в соцсетях.

«В микрорайоне 16 а, дом 75, топит подъезд. Позвонили в службу, так и не приехали! Вот так наши власти заботятся о народе! Народ с детьми сами убирают», — возмущается жительница Нефтеюганска в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба информационно-диспетчерского центра Нефтеюганска прокомментировала публикацию возмущенной югорчанки. «В данном дворе механизированная уборка снега производилась подрядчиком администрации города в последний раз в феврале. К сожалению, это привело к таким последствиям», — пояснили в ИДЦ города. На данный момент управляющая компания, обслуживающая дом, устраняет последствия затопления подъезда. В мэрии Нефтеюганска примут экстренные меры по откачке воды с земель общего пользования.

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В Нефтеюганске (ХМАО) жилой многоквартирный дом затопило из-за таяния снежных завалов, которые не убирали с февраля. Жители пожаловались на бездействие коммунальных служб в соцсетях. «В микрорайоне 16 а, дом 75, топит подъезд. Позвонили в службу, так и не приехали! Вот так наши власти заботятся о народе! Народ с детьми сами убирают», — возмущается жительница Нефтеюганска в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Пресс-служба информационно-диспетчерского центра Нефтеюганска прокомментировала публикацию возмущенной югорчанки. «В данном дворе механизированная уборка снега производилась подрядчиком администрации города в последний раз в феврале. К сожалению, это привело к таким последствиям», — пояснили в ИДЦ города. На данный момент управляющая компания, обслуживающая дом, устраняет последствия затопления подъезда. В мэрии Нефтеюганска примут экстренные меры по откачке воды с земель общего пользования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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