Жилой дом в ХМАО затопило из-за снежных завалов. Видео

04 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске жилой многоквартирный дом затопило из-за снежных завалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) жилой многоквартирный дом затопило из-за таяния снежных завалов, которые не убирали с февраля. Жители пожаловались на бездействие коммунальных служб в соцсетях. «В микрорайоне 16 а, дом 75, топит подъезд. Позвонили в службу, так и не приехали! Вот так наши власти заботятся о народе! Народ с детьми сами убирают», — возмущается жительница Нефтеюганска в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Пресс-служба информационно-диспетчерского центра Нефтеюганска прокомментировала публикацию возмущенной югорчанки. «В данном дворе механизированная уборка снега производилась подрядчиком администрации города в последний раз в феврале. К сожалению, это привело к таким последствиям», — пояснили в ИДЦ города. На данный момент управляющая компания, обслуживающая дом, устраняет последствия затопления подъезда. В мэрии Нефтеюганска примут экстренные меры по откачке воды с земель общего пользования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганске (ХМАО) жилой многоквартирный дом затопило из-за таяния снежных завалов, которые не убирали с февраля. Жители пожаловались на бездействие коммунальных служб в соцсетях. «В микрорайоне 16 а, дом 75, топит подъезд. Позвонили в службу, так и не приехали! Вот так наши власти заботятся о народе! Народ с детьми сами убирают», — возмущается жительница Нефтеюганска в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Пресс-служба информационно-диспетчерского центра Нефтеюганска прокомментировала публикацию возмущенной югорчанки. «В данном дворе механизированная уборка снега производилась подрядчиком администрации города в последний раз в феврале. К сожалению, это привело к таким последствиям», — пояснили в ИДЦ города. На данный момент управляющая компания, обслуживающая дом, устраняет последствия затопления подъезда. В мэрии Нефтеюганска примут экстренные меры по откачке воды с земель общего пользования.