На тюменской «трассе смерти» «Газель» насмерть сбила женщину. Фото

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Клипарт. Ноябрь. Ханты-Мансийск, маршрутное такси, газель, газелька
Водитель «Газели» не заметил женщину, идущую по обочине дороги Фото:

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП, вечером 4 апреля водитель «Газели» сбил женщину, которая шла по обочине дороги. По информации ГИБДД Тюменской области, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

«На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 апреля в 17:40 автомобиль ГАЗ „Соболь“ сбил 42-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Установлено, что водитель начал трогаться с обочины и не убедился в безопасности маневра. В результате женщина, шедшая по краю дороги попала под колеса авто. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Водитель начал трогаться с обочины и сбил женщину
Водитель начал трогаться с обочины и сбил женщину
Фото:

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На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП, вечером 4 апреля водитель «Газели» сбил женщину, которая шла по обочине дороги. По информации ГИБДД Тюменской области, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. «На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 апреля в 17:40 автомобиль ГАЗ „Соболь“ сбил 42-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Установлено, что водитель начал трогаться с обочины и не убедился в безопасности маневра. В результате женщина, шедшая по краю дороги попала под колеса авто. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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