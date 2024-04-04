На тюменской «трассе смерти» «Газель» насмерть сбила женщину. Фото

04 апреля 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Водитель «Газели» не заметил женщину, идущую по обочине дороги Фото: Александр Елизаров © URA.RU На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП, вечером 4 апреля водитель «Газели» сбил женщину, которая шла по обочине дороги. По информации ГИБДД Тюменской области, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. «На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 апреля в 17:40 автомобиль ГАЗ „Соболь“ сбил 42-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Установлено, что водитель начал трогаться с обочины и не убедился в безопасности маневра. В результате женщина, шедшая по краю дороги попала под колеса авто. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Водитель начал трогаться с обочины и сбил женщину Telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП, вечером 4 апреля водитель «Газели» сбил женщину, которая шла по обочине дороги. По информации ГИБДД Тюменской области, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. «На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 апреля в 17:40 автомобиль ГАЗ „Соболь“ сбил 42-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Установлено, что водитель начал трогаться с обочины и не убедился в безопасности маневра. В результате женщина, шедшая по краю дороги попала под колеса авто. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.