В Пермском крае резко подешевели автомобили

Цены на автомобили в Пермском крае снизились на 16,2%

05 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Цены снизились на новые и поддержанные автомобили Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в марте 2024 года снизились цены на автомобили. Стоимость упала как на новые, так и поддержанные машины, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». «В марте в Пермском крае средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 2,4% до 1,3 миллиона рублей, а стоимость новых моделей упала в среднем на 16,2% до 2 миллионов рублей. Значительно стали дешевле новые Lada Niva Legend (-4%; 983 000 рублей). На 2% стал дешевле Haval Jolion (2,4 миллиона рублей)», — сказано в исследовании. Среди автомобилей с пробегом больше всего подешевели Lada Kalina на 9,3% до 295 тысяч рублей, Kia Rio — на 8,4% до 823 тысяч рублей и Renault Arkana — на 7,4% до 1,7 млн рублей. При этом аналитики отмечают, что на ряд моделей цены наоборот выросли. В сегменте новых машин сильно подорожал Jetour Dashing — на 5% до 2,8 млн рублей. На 3% увеличилась стоимость Lada Niva и Haval Dargo. Их стали предлагать за 1,4 млн и 3,4 млн рублей соответственно. Среди подержанных автомобилей подорожали Lada Priora (+10) и Ford Focus (+9,3%). Такие модели продают по ценам 355 тысяч и 930 тысяч рублей соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в марте 2024 года снизились цены на автомобили. Стоимость упала как на новые, так и поддержанные машины, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». «В марте в Пермском крае средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 2,4% до 1,3 миллиона рублей, а стоимость новых моделей упала в среднем на 16,2% до 2 миллионов рублей. Значительно стали дешевле новые Lada Niva Legend (-4%; 983 000 рублей). На 2% стал дешевле Haval Jolion (2,4 миллиона рублей)», — сказано в исследовании. Среди автомобилей с пробегом больше всего подешевели Lada Kalina на 9,3% до 295 тысяч рублей, Kia Rio — на 8,4% до 823 тысяч рублей и Renault Arkana — на 7,4% до 1,7 млн рублей. При этом аналитики отмечают, что на ряд моделей цены наоборот выросли. В сегменте новых машин сильно подорожал Jetour Dashing — на 5% до 2,8 млн рублей. На 3% увеличилась стоимость Lada Niva и Haval Dargo. Их стали предлагать за 1,4 млн и 3,4 млн рублей соответственно. Среди подержанных автомобилей подорожали Lada Priora (+10) и Ford Focus (+9,3%). Такие модели продают по ценам 355 тысяч и 930 тысяч рублей соответственно.