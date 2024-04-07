Пермские молодожены стремятся заключить брак в красивую дату апреля

В Перми сотни молодых пар подали заявления в ЗАГС на красивую дату в апреле. Об этом сообщили представители комитета ЗАГСа Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
«На заключение брака 24 апреля 2024 года подали заявления 231 пара пермских молодоженов. Считается, что комбинация „двоек“ и „четверок“ особенно удачна именно для заключения брака», — говорится в посте представителей ЗАГС.
Ранее в большинстве районов Перми снизилось количество зарегистрированных браков, а количество разводов выросло. Лидером в крае по росту зарегистрированных браков в 2023 году стал Юрлинский муниципальный округ (109%), а аутсайдером — Ординский муниципальный округ (-38%). При этом чаще всего пары расторгали брак в ЗАТО Звездный (рост на 60%).
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В Перми сотни молодых пар подали заявления в ЗАГС на красивую дату в апреле. Об этом сообщили представители комитета ЗАГСа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «На заключение брака 24 апреля 2024 года подали заявления 231 пара пермских молодоженов. Считается, что комбинация „двоек“ и „четверок“ особенно удачна именно для заключения брака», — говорится в посте представителей ЗАГС. Ранее в большинстве районов Перми снизилось количество зарегистрированных браков, а количество разводов выросло. Лидером в крае по росту зарегистрированных браков в 2023 году стал Юрлинский муниципальный округ (109%), а аутсайдером — Ординский муниципальный округ (-38%). При этом чаще всего пары расторгали брак в ЗАТО Звездный (рост на 60%).