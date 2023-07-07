Пермяки стали реже жениться и чаще разводиться

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ЗАГС отмечает снижение числа браков в Перми Фото:

В большинстве районов Перми снизилось количество зарегистрированных браков, а количество разводов по сравнению с 2022 годом выросло. Данные за шесть месяцев текущего года представил на своем сайте краевой комитет ЗАГС.

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Согласно сравнительному анализу, за первое полугодие в краевой столице зарегистрировано 3334 брака — на 41 бракосочетание меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего в трех районах города — Дзержинском, Ленинском и Орджоникидзевском — количество заключенных браков не уменьшилось по сравнению с прошлым годом, а выросло.

Лидером по росту зарегистрированных браков в текущем году стал Юрлинский муниципальный округ (109%), а аутсайдером — Ординский муниципальный округ (-38%). При этом чаще всего пары расторгали брак в ЗАТО Звездный (рост на 60%).

Ежегодно в России 8 июля отмечается День любви, семьи и верности. По данным комитета ЗАГС Пермского края, свой брак в праздник и предшествующий ему день, зарегистрируют более 200 пар. «Для молодоженов сотрудники отдела подготовили праздничную фотозону, приятные сюрпризы и сладости с добрыми пожеланиями», — сообщает ведомство.

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В большинстве районов Перми снизилось количество зарегистрированных браков, а количество разводов по сравнению с 2022 годом выросло. Данные за шесть месяцев текущего года представил на своем сайте краевой комитет ЗАГС. Согласно сравнительному анализу, за первое полугодие в краевой столице зарегистрировано 3334 брака — на 41 бракосочетание меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего в трех районах города — Дзержинском, Ленинском и Орджоникидзевском — количество заключенных браков не уменьшилось по сравнению с прошлым годом, а выросло. Лидером по росту зарегистрированных браков в текущем году стал Юрлинский муниципальный округ (109%), а аутсайдером — Ординский муниципальный округ (-38%). При этом чаще всего пары расторгали брак в ЗАТО Звездный (рост на 60%). Ежегодно в России 8 июля отмечается День любви, семьи и верности. По данным комитета ЗАГС Пермского края, свой брак в праздник и предшествующий ему день, зарегистрируют более 200 пар. «Для молодоженов сотрудники отдела подготовили праздничную фотозону, приятные сюрпризы и сладости с добрыми пожеланиями», — сообщает ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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