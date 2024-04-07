В Перми потеплеет до +11 градусов в ближайшие дни

В Перми на смену прохладной погоде придет тепло до +11 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте.
«Днем 11 апреля в Перми ожидается +11 градусов. Тепло начнет приходить уже с понедельника 8 апреля — днем +4 градуса, 9—10 апреля прогнозируется от +5 до +7 градусов тепла», — указано в сервисе Gismeteo.
Утром 8 апреля в Пермском крае ожидается гололед, мокрый снег и неблагоприятные природные явления. МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили около них. В случае аварии на сетях электроснабжения необходимо обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком.
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