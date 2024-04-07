Свердловские хоккеисты выбрались из затопленного Орска

08 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Все юные спортсмены благополучно вернулись домой из зоны бедствия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из города Асбеста (Свердловская область) сумели выбраться из затопленного Орска. Об этом URA.RU рассказали в спортивной школе. «Ребята благополучно вернулись на поезде домой. С ними все хорошо, никто не пострадал», — объяснили в спортшколе «Хризотил». У спортсменов должен был состояться матч с орским «Зенитом», однако из-за того, что вода подступила к ледовому дворцу, игру пришлось отменить. Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Подтопленными оказались 10 с лишним тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Из затопленных районов было эвакуировано более двух тысяч человек. URA.RU показывало, как Орск выглядит сейчас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из города Асбеста (Свердловская область) сумели выбраться из затопленного Орска. Об этом URA.RU рассказали в спортивной школе. «Ребята благополучно вернулись на поезде домой. С ними все хорошо, никто не пострадал», — объяснили в спортшколе «Хризотил». У спортсменов должен был состояться матч с орским «Зенитом», однако из-за того, что вода подступила к ледовому дворцу, игру пришлось отменить. Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Подтопленными оказались 10 с лишним тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Из затопленных районов было эвакуировано более двух тысяч человек. URA.RU показывало, как Орск выглядит сейчас.