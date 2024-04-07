07 апреля 2024

Свердловские хоккеисты выбрались из затопленного Орска

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей, хоккейная клюшка
Все юные спортсмены благополучно вернулись домой из зоны бедствия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из города Асбеста (Свердловская область) сумели выбраться из затопленного Орска. Об этом URA.RU рассказали в спортивной школе.

«Ребята благополучно вернулись на поезде домой. С ними все хорошо, никто не пострадал», — объяснили в спортшколе «Хризотил». У спортсменов должен был состояться матч с орским «Зенитом», однако из-за того, что вода подступила к ледовому дворцу, игру пришлось отменить.

Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Подтопленными оказались 10 с лишним тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Из затопленных районов было эвакуировано более двух тысяч человек. URA.RU показывало, как Орск выглядит сейчас.

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Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из города Асбеста (Свердловская область) сумели выбраться из затопленного Орска. Об этом URA.RU рассказали в спортивной школе. «Ребята благополучно вернулись на поезде домой. С ними все хорошо, никто не пострадал», — объяснили в спортшколе «Хризотил». У спортсменов должен был состояться матч с орским «Зенитом», однако из-за того, что вода подступила к ледовому дворцу, игру пришлось отменить. Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Подтопленными оказались 10 с лишним тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Из затопленных районов было эвакуировано более двух тысяч человек. URA.RU показывало, как Орск выглядит сейчас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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