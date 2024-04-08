Юрист раскрыл способ прекратить спам-звонки

Юрист Соловьев: для прекращения спам-звонков подайте жалобу в ФАС

09 апреля 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Жалоба в УФАС должна стать действенным способом в борьбе со спам-рассылкой, считает юрист Соловьев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и использования соответствующих сервисов, он может подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Высокие штрафы ощутимо снизят количество назойливых звонков, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Высокие штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но важно правильно подавать жалобу в ФАС на непрошеную рекламу. Это должно избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний-застройщиков и медицинских организаций», — рассказал в интервью агентству «Прайм» Соловьев. Юрист напомнил, что согласно принятому закону, граждан обяжут платить от 10 до 20 тысяч рублей, если факт нарушения докажут. Для должностных лиц штраф составляет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей. Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. Рекламные звонки могут осуществляться только если абонент дал на это свое согласие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и использования соответствующих сервисов, он может подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Высокие штрафы ощутимо снизят количество назойливых звонков, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Высокие штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но важно правильно подавать жалобу в ФАС на непрошеную рекламу. Это должно избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний-застройщиков и медицинских организаций», — рассказал в интервью агентству «Прайм» Соловьев. Юрист напомнил, что согласно принятому закону, граждан обяжут платить от 10 до 20 тысяч рублей, если факт нарушения докажут. Для должностных лиц штраф составляет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей. Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. Рекламные звонки могут осуществляться только если абонент дал на это свое согласие.