Циклон принесет осадки в Свердловскую область

Снег и дождь ожидаются в области 9 апреля (архивное фото)
В Свердловской области ожидается переменчивая погода. Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«Суммарное количество осадков за сутки достигнет 3-5 мм в виде снега на севере. А на юге до 2-4 мм дождя», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 9 апреля будет облачно, с небольшими осадками ночью и дождем днем. Ветер западный и юго-западный сменится на северный, с порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит +1.+3, а днем поднимется до +6.+8 градусов.
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