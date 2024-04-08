08 апреля 2024

Циклон принесет осадки в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая гроза. Челябинск, пешеход, гроза, зонт, непогода, зонтик, ливень, осадки, шлагбаум, дождь, климат
Снег и дождь ожидаются в области 9 апреля (архивное фото) Фото:

В Свердловской области ожидается переменчивая погода. Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«Суммарное количество осадков за сутки достигнет 3-5 мм в виде снега на севере. А на юге до 2-4 мм дождя», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 9 апреля будет облачно, с небольшими осадками ночью и дождем днем. Ветер западный и юго-западный сменится на северный, с порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит +1.+3, а днем поднимется до +6.+8 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области ожидается переменчивая погода. Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «Суммарное количество осадков за сутки достигнет 3-5 мм в виде снега на севере. А на юге до 2-4 мм дождя», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 9 апреля будет облачно, с небольшими осадками ночью и дождем днем. Ветер западный и юго-западный сменится на северный, с порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит +1.+3, а днем поднимется до +6.+8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...