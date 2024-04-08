Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, ударившего челябинца молотком

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям возбудить в отношении гражданина Таджикистана, ударившего местного жителя молотком в ходе драки, уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Там отметили, что помимо молотка в арсенале мигранта имелся и нож. К счастью в драке он его не использовал, но все жители дома, в котором он проживал, знали о его наличии. В челябинском следкоме по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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