Челябинку, обвиняемую в истязании своей падчерицы, отправили под суд

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Дело в отношении мачехи рассмотрят в суде Фото:

В Челябинске будут судить местную жительницу, обвиняемую в истязании собственной падчерицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКРК по региону.

Об избиениях девочки заявили соседи семьи в январе этого года. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних девочка показала шрамы. После ребенка поместили в социально-реабилитационном центре, а мачеху отправили в СИЗО. Выяснилось, что избиения начались в сентябре прошлого года.

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В Челябинске будут судить местную жительницу, обвиняемую в истязании собственной падчерицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКРК по региону. Об избиениях девочки заявили соседи семьи в январе этого года. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних девочка показала шрамы. После ребенка поместили в социально-реабилитационном центре, а мачеху отправили в СИЗО. Выяснилось, что избиения начались в сентябре прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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