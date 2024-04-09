Челябинку, обвиняемую в истязании своей падчерицы, отправили под суд

В Челябинске будут судить местную жительницу, обвиняемую в истязании собственной падчерицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКРК по региону.
Об избиениях девочки заявили соседи семьи в январе этого года. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних девочка показала шрамы. После ребенка поместили в социально-реабилитационном центре, а мачеху отправили в СИЗО. Выяснилось, что избиения начались в сентябре прошлого года.
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