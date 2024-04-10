10 апреля 2024

В Кольцово задержали самолет в Таджикистан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Рейс задержан почти на 11 часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающий в Душанбе (Таджикистан). Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.

Планируемое время вылета — 10 апреля 23:25, а задержали рейс до 11 апреля 09:10, указано на сайте аэропорта Кольцово. При этом о причинах задержки на данный момент не сообщается.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающий в Душанбе (Таджикистан). Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово. Планируемое время вылета — 10 апреля 23:25, а задержали рейс до 11 апреля 09:10, указано на сайте аэропорта Кольцово. При этом о причинах задержки на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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