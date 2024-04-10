Рейс задержан почти на 11 часов
В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающий в Душанбе (Таджикистан). Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.
Планируемое время вылета — 10 апреля 23:25, а задержали рейс до 11 апреля 09:10, указано на сайте аэропорта Кольцово. При этом о причинах задержки на данный момент не сообщается.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.
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