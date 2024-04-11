Зам Куйвашева анонсировал строительство новых пятизвездочных гостиниц

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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Пять гостиниц, которые есть сейчас, не справляются с наплывом туристов в дни масштабных мероприятий Фото:

В Свердловской области появятся две новые пятизвездочные гостиницы: на площадке гольф-клуба Pine Creek Golf Resort в Кашино, а также вторая очередь гостиницы Ramada. Как сообщил в своем telegram-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиционный блок, строить их будут на льготных условиях, согласованных федеральным правительством.

«[Прошло] федеральное совещание по реализации проектов льготного кредитования строительства гостиниц. Отобраны проекты строительства отелей от 120 номеров в 55 регионах, которые получат кредит на условиях не более 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ. Крайне выгодно при нынешнем размере „ключа“. От Свердловской области отбор прошли проекты строительства гостиничного комплекса 5* гольф-клуба Pine Creek Golf Resort и второй очереди гостиницы Ramada категории 5*», — написал Ионин.

Напомним, что в Свердловской области всего пять пятизвездочных гостиниц и отелей — Hyatt Regency, Ramada, Atrium Palace, «Высоцкий» и «Резиденция». Все они находятся в Екатеринбурге и в дни крупных событий — по типу «Иннопрома», Чемпионата мира по футболу, Международного фестиваля университетского спорта — забиты полностью. При этом туристов в Свердловской области с каждым годом становится все больше, в том числе за счет рекордно привлеченных мер федеральных поддержки.

Еще ранее, говоря о размещении гостей «Иннопрома», заместитель губернатора предлагал инвесторам рассмотреть возможность строительства отеля около «Екатеринбург-ЭКСПО». «Выделен участок, проведены проектные работы. Поэтому приглашаю инвесторов и отельеров рассмотреть этот проект. Загрузка отеля гарантирована», — заявил тогда Ионин.

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В Свердловской области появятся две новые пятизвездочные гостиницы: на площадке гольф-клуба Pine Creek Golf Resort в Кашино, а также вторая очередь гостиницы Ramada. Как сообщил в своем telegram-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиционный блок, строить их будут на льготных условиях, согласованных федеральным правительством. «[Прошло] федеральное совещание по реализации проектов льготного кредитования строительства гостиниц. Отобраны проекты строительства отелей от 120 номеров в 55 регионах, которые получат кредит на условиях не более 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ. Крайне выгодно при нынешнем размере „ключа“. От Свердловской области отбор прошли проекты строительства гостиничного комплекса 5* гольф-клуба Pine Creek Golf Resort и второй очереди гостиницы Ramada категории 5*», — написал Ионин. Напомним, что в Свердловской области всего пять пятизвездочных гостиниц и отелей — Hyatt Regency, Ramada, Atrium Palace, «Высоцкий» и «Резиденция». Все они находятся в Екатеринбурге и в дни крупных событий — по типу «Иннопрома», Чемпионата мира по футболу, Международного фестиваля университетского спорта — забиты полностью. При этом туристов в Свердловской области с каждым годом становится все больше, в том числе за счет рекордно привлеченных мер федеральных поддержки. Еще ранее, говоря о размещении гостей «Иннопрома», заместитель губернатора предлагал инвесторам рассмотреть возможность строительства отеля около «Екатеринбург-ЭКСПО». «Выделен участок, проведены проектные работы. Поэтому приглашаю инвесторов и отельеров рассмотреть этот проект. Загрузка отеля гарантирована», — заявил тогда Ионин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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