Новый директор главного выставочника Екатеринбурга заявила о реформе

В 2024 году МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» увеличит количество деловых мероприятий, чтобы соблюсти баланс в событийной программе. Например, в календарь добавятся два медицинских конгресса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала новый директор выставочной площадки Анна Байчибаева.
«Мы ставим перед собой амбициозные цели, одной из которых является увеличение доли форумных и деловых мероприятий по сравнению с развлекательными. В 2024 году планируем провести 21 выставку и 28 конгрессных мероприятий — в совокупности это 49 деловых событий», — пояснила Байчибаева.
Сейчас руководство активно прорабатывает новые отраслевые направления. Так, в 2024 году в «Екатеринбург-ЭКСПО» проведут Конгресс российского общества урологов и Конгресс российской ассоциации репродукции человека. Будет продолжена работа по привлечению мероприятий для IT-отрасли.
Говоря о размещении гостей, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин добавил, что вопрос о появлении гостиницы на 200 мест неподалеку от выставочного комплекса обсуждается уже несколько лет. Ранее даже велись переговоры с австрийской сетью отелей Vienna House и российской компанией «Космос Отель Групп».
«Более того был даже выделен участок, проведены проектные работы. Но потом инвестор купил другую сеть и сконцентрировался на ее развитии, поэтому приглашаю инвесторов и отельеров рассмотреть этот проект. Загрузка отеля гарантирована. Это не только «Иннопром», но и множество других деловых и развлекательных мероприятий в графике «Екатеринбург-ЭКСПО», — заявил Ионин.
Байчибаева возглавила «Екатеринбурге-ЭКСПО» в феврале. Она сменила Игоря Данилова.
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