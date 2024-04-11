На челябинских предприятиях сотрудникам готовы платить более 200 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Челябинскому кузнечно-прессовому заводу требуется около 100 сотрудников, их зарплата составит от 90 до 224 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске составлен топ-5 предприятий с самыми высокими зарплатами. Первые строчки по заработку занимают челябинский кузнечно-прессовый завод, где требуются инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, и «Конар», там нужны наладчики ЧПУ. Зарплата сотрудников составит от 90 до 224 тысяч рублей в месяц. Об этом 11 апреля сообщили в главном управлении по труду и занятости населения по региону. «Челябинскому кузнечно-прессовому заводу требуются 50 инженеров-конструкторов и 40 инженеров-технологов. Зарплата сотрудников составит от 90 до 224 тысяч рублей в месяц. В АО „Конар“ сейчас 32 свободных вакансии наладчика ЧПУ, их зарплата составит 160 тысяч рублей в месяц», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве сообщили, в магазин «Удачная техника в Челябинске требуется коммерческий директор, которому ежемесячно готовы платить 200 тысяч рублей. Также на предприятие ООО «Челябинскспецгражданстрой» примут на работу инженера-технолога по механической обработке. Сотрудник будет получать 150 тысяч рублей в месяц, а в ООО «ЛД прайд» ждут на работу инженера-конструктора, который также будет зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Вакансии предприятий вошли в топ Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Крупнейшие предприятия региона представят более девяти тысяч вакансий на данном мероприятии, оно состоится в Челябинске в образовательном центре «Смена» по адресу Степана Разина, 8, 12 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске составлен топ-5 предприятий с самыми высокими зарплатами. Первые строчки по заработку занимают челябинский кузнечно-прессовый завод, где требуются инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, и «Конар», там нужны наладчики ЧПУ. Зарплата сотрудников составит от 90 до 224 тысяч рублей в месяц. Об этом 11 апреля сообщили в главном управлении по труду и занятости населения по региону. «Челябинскому кузнечно-прессовому заводу требуются 50 инженеров-конструкторов и 40 инженеров-технологов. Зарплата сотрудников составит от 90 до 224 тысяч рублей в месяц. В АО „Конар“ сейчас 32 свободных вакансии наладчика ЧПУ, их зарплата составит 160 тысяч рублей в месяц», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве сообщили, в магазин «Удачная техника в Челябинске требуется коммерческий директор, которому ежемесячно готовы платить 200 тысяч рублей. Также на предприятие ООО «Челябинскспецгражданстрой» примут на работу инженера-технолога по механической обработке. Сотрудник будет получать 150 тысяч рублей в месяц, а в ООО «ЛД прайд» ждут на работу инженера-конструктора, который также будет зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Вакансии предприятий вошли в топ Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Крупнейшие предприятия региона представят более девяти тысяч вакансий на данном мероприятии, оно состоится в Челябинске в образовательном центре «Смена» по адресу Степана Разина, 8, 12 апреля.