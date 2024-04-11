Знакомая рассказала о семье, в которой 12-летний мальчик покончил с собой в Екатеринбурге

У покончившего с собой 12-летнего екатеринбуржца есть два брата-близнеца
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Мальчик занимался каратэ Фото:

Семья 12-летнего Кирилла (имя изменено), который, предположительно, покончил с собой в Екатеринбурге, полная. Его мама работает педагогом, сообщила URA.RU женщина, знакомая с семьей.

«Мама [Кирилла] преподает в молодежном центре „Б-6“, занимается с детьми, учит их рисовать. Она очень хороший специалист и отличная мама. До этого, кстати, работала воспитателем в детсаду. Ребенок был жизнерадостным, не знаю, как такое горе произошло в их семье», — рассказала собеседница. Где работает папа скончавшегося, она сказать не смогла.

По ее словам, Кирилл был старшим в семье. Он занимался каратэ. У него есть два брата-близнеца. Осенью они пойдут в первый класс. «Родители много работают, поэтому за мальчиками часто приглядывают бабушка и дедушка», — добавила собеседница.

Тело мальчика нашли днем 11 апреля возле дома №33 на Новгородцевой. Основная версия силовиков — суицид, говорил источник в правоохранительных органах. По словам другого, в этот день маму Кирилла вызвали в школу из-за того, что ее сын подрался со старшеклассниками. На месте ЧП работал шеф городского УМВД подполковник Максим Метелица.

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Семья 12-летнего Кирилла (имя изменено), который, предположительно, покончил с собой в Екатеринбурге, полная. Его мама работает педагогом, сообщила URA.RU женщина, знакомая с семьей. «Мама [Кирилла] преподает в молодежном центре „Б-6“, занимается с детьми, учит их рисовать. Она очень хороший специалист и отличная мама. До этого, кстати, работала воспитателем в детсаду. Ребенок был жизнерадостным, не знаю, как такое горе произошло в их семье», — рассказала собеседница. Где работает папа скончавшегося, она сказать не смогла. По ее словам, Кирилл был старшим в семье. Он занимался каратэ. У него есть два брата-близнеца. Осенью они пойдут в первый класс. «Родители много работают, поэтому за мальчиками часто приглядывают бабушка и дедушка», — добавила собеседница. Тело мальчика нашли днем 11 апреля возле дома №33 на Новгородцевой. Основная версия силовиков — суицид, говорил источник в правоохранительных органах. По словам другого, в этот день маму Кирилла вызвали в школу из-за того, что ее сын подрался со старшеклассниками. На месте ЧП работал шеф городского УМВД подполковник Максим Метелица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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