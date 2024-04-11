11 апреля 2024

Челябинскому бойцу СВО отказали в выплатах из-за полученной в бою травмы

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Военнослужащий получил травму во время штурма Фото:
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Челябинскому бойцу СВО отказали в положенных выплатах из-за полученной в бою травмы. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко совместно с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Иваном Дмитриенко и и. о. командира 90-й гвардейской танковой дивизии Андреем Саидовым.

«Провели прием для военнослужащих дивизии по личным вопросам. Детально разбирались с ситуацией военного, который получил отказ в выплатах в связи с полученной травмой в период прохождения службы в зоне СВО. Во время штурма парень порвал связки коленного сустава. Впоследствии он был прооперирован, но в выплатах ему отказали», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

По словам омбудсмена, бойца СВО проконсультировали и пообещали, при необходимости, помочь с оформлением необходимых документов. При взаимодействии с командованием части и военной прокуратурой также будет организована проверка. Сударенко уверена, что все это приведет к восстановлению прав участника спецоперации.

«С похожей ситуацией разбирались недавно. Нам удалось добиться того, чтобы военнослужащий получил все положенные выплаты», — отметила омбудсмен.

Всего во время приема обратились 13 военнослужащих, среди которых и мобилизованные, и контрактники, и срочники. Бойцы просили разъяснить вопросы, касающиеся действующих региональных мер социальной поддержки для участников СВО и вопросы, связанные с выплатами по ранению.

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Челябинскому бойцу СВО отказали в положенных выплатах из-за полученной в бою травмы. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко совместно с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Иваном Дмитриенко и и. о. командира 90-й гвардейской танковой дивизии Андреем Саидовым. «Провели прием для военнослужащих дивизии по личным вопросам. Детально разбирались с ситуацией военного, который получил отказ в выплатах в связи с полученной травмой в период прохождения службы в зоне СВО. Во время штурма парень порвал связки коленного сустава. Впоследствии он был прооперирован, но в выплатах ему отказали», — написала Сударенко в своем telegram-канале. По словам омбудсмена, бойца СВО проконсультировали и пообещали, при необходимости, помочь с оформлением необходимых документов. При взаимодействии с командованием части и военной прокуратурой также будет организована проверка. Сударенко уверена, что все это приведет к восстановлению прав участника спецоперации. «С похожей ситуацией разбирались недавно. Нам удалось добиться того, чтобы военнослужащий получил все положенные выплаты», — отметила омбудсмен. Всего во время приема обратились 13 военнослужащих, среди которых и мобилизованные, и контрактники, и срочники. Бойцы просили разъяснить вопросы, касающиеся действующих региональных мер социальной поддержки для участников СВО и вопросы, связанные с выплатами по ранению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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