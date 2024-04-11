Челябинскому бойцу СВО отказали в выплатах из-за полученной в бою травмы

11 апреля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Военнослужащий получил травму во время штурма Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинскому бойцу СВО отказали в положенных выплатах из-за полученной в бою травмы. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко совместно с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Иваном Дмитриенко и и. о. командира 90-й гвардейской танковой дивизии Андреем Саидовым. «Провели прием для военнослужащих дивизии по личным вопросам. Детально разбирались с ситуацией военного, который получил отказ в выплатах в связи с полученной травмой в период прохождения службы в зоне СВО. Во время штурма парень порвал связки коленного сустава. Впоследствии он был прооперирован, но в выплатах ему отказали», — написала Сударенко в своем telegram-канале. По словам омбудсмена, бойца СВО проконсультировали и пообещали, при необходимости, помочь с оформлением необходимых документов. При взаимодействии с командованием части и военной прокуратурой также будет организована проверка. Сударенко уверена, что все это приведет к восстановлению прав участника спецоперации. «С похожей ситуацией разбирались недавно. Нам удалось добиться того, чтобы военнослужащий получил все положенные выплаты», — отметила омбудсмен. Всего во время приема обратились 13 военнослужащих, среди которых и мобилизованные, и контрактники, и срочники. Бойцы просили разъяснить вопросы, касающиеся действующих региональных мер социальной поддержки для участников СВО и вопросы, связанные с выплатами по ранению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинскому бойцу СВО отказали в положенных выплатах из-за полученной в бою травмы. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко совместно с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Иваном Дмитриенко и и. о. командира 90-й гвардейской танковой дивизии Андреем Саидовым. «Провели прием для военнослужащих дивизии по личным вопросам. Детально разбирались с ситуацией военного, который получил отказ в выплатах в связи с полученной травмой в период прохождения службы в зоне СВО. Во время штурма парень порвал связки коленного сустава. Впоследствии он был прооперирован, но в выплатах ему отказали», — написала Сударенко в своем telegram-канале. По словам омбудсмена, бойца СВО проконсультировали и пообещали, при необходимости, помочь с оформлением необходимых документов. При взаимодействии с командованием части и военной прокуратурой также будет организована проверка. Сударенко уверена, что все это приведет к восстановлению прав участника спецоперации. «С похожей ситуацией разбирались недавно. Нам удалось добиться того, чтобы военнослужащий получил все положенные выплаты», — отметила омбудсмен. Всего во время приема обратились 13 военнослужащих, среди которых и мобилизованные, и контрактники, и срочники. Бойцы просили разъяснить вопросы, касающиеся действующих региональных мер социальной поддержки для участников СВО и вопросы, связанные с выплатами по ранению.