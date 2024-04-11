11 апреля 2024

ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

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Российские военные успешно форсировали Мокрые Ялы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно осуществили форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное на территории ДНР. Об этом сообщил представитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Рогова. Все попытки противника провести контратаку были отбиты, добавил он.

Это стало частью более широкой операции, о которой ранее в четверг доложило Министерство обороны России. По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» улучшили свои позиции и нанесли удар по подразделениям ВСУ, в результате чего противник понес значительные потери, передает RT.

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Российские военные успешно осуществили форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное на территории ДНР. Об этом сообщил представитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Рогова. Все попытки противника провести контратаку были отбиты, добавил он. Это стало частью более широкой операции, о которой ранее в четверг доложило Министерство обороны России. По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» улучшили свои позиции и нанесли удар по подразделениям ВСУ, в результате чего противник понес значительные потери, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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