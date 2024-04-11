ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

Российские военные успешно осуществили форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное на территории ДНР. Об этом сообщил представитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Рогова. Все попытки противника провести контратаку были отбиты, добавил он.
Это стало частью более широкой операции, о которой ранее в четверг доложило Министерство обороны России. По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» улучшили свои позиции и нанесли удар по подразделениям ВСУ, в результате чего противник понес значительные потери, передает RT.
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