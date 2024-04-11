ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

11 апреля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Российские военные успешно форсировали Мокрые Ялы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные успешно осуществили форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное на территории ДНР. Об этом сообщил представитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Рогова. Все попытки противника провести контратаку были отбиты, добавил он. Это стало частью более широкой операции, о которой ранее в четверг доложило Министерство обороны России. По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» улучшили свои позиции и нанесли удар по подразделениям ВСУ, в результате чего противник понес значительные потери, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные успешно осуществили форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное на территории ДНР. Об этом сообщил представитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — приводит РИА Новости слова Рогова. Все попытки противника провести контратаку были отбиты, добавил он. Это стало частью более широкой операции, о которой ранее в четверг доложило Министерство обороны России. По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» улучшили свои позиции и нанесли удар по подразделениям ВСУ, в результате чего противник понес значительные потери, передает RT.