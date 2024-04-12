12 апреля 2024

Названы самые частые поломки китайских автомобилей

Motor.ru: электроника и кузовные детали стали самым слабым местом китайских авто
© Служба новостей «URA.RU»
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У Changan перегревается роботизированная трансмиссия Фото:

Самыми слабыми сторонами китайских машин, ввозимых в РФ, стали электроника и кузовные детали. Об этом пишет издание Motor.ru, ссылаясь на автоэкспертов, изучивших рынок запчастей.

«У Dongfeng чаще всего выходит из строя электроника, контролирующая кислородные датчики и систему автоматической блокировки колес. У моделей JAC и Kaiyi появляются неполадки с вариатором, а у Changan перегревается роботизированная трансмиссия», — пишет Motor.ru со слов экспертов автомобильного рынка.

Как сообщается в материале, самая серьезная проблема с китайскими авто возникает в плане замены кузовных деталей. На оригинальные очень высокий ценник, при этом аналоги посредственного качества.

Вместе с тем доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207. Ранее стало известно, какие авто с пробегом чаще всего выбирают россияне.

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Самыми слабыми сторонами китайских машин, ввозимых в РФ, стали электроника и кузовные детали. Об этом пишет издание Motor.ru, ссылаясь на автоэкспертов, изучивших рынок запчастей. «У Dongfeng чаще всего выходит из строя электроника, контролирующая кислородные датчики и систему автоматической блокировки колес. У моделей JAC и Kaiyi появляются неполадки с вариатором, а у Changan перегревается роботизированная трансмиссия», — пишет Motor.ru со слов экспертов автомобильного рынка. Как сообщается в материале, самая серьезная проблема с китайскими авто возникает в плане замены кузовных деталей. На оригинальные очень высокий ценник, при этом аналоги посредственного качества. Вместе с тем доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207. Ранее стало известно, какие авто с пробегом чаще всего выбирают россияне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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