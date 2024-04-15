15 апреля 2024

В РФ вырастут цены на частные дома после сильнейших паводков

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, стройматериалы, школа 40, строительство, краска моющаяся
Строительство домов подорожает из-за повышенного спроса на стройматериалы Фото:

В России подорожают цены на частные дома после сильнейших паводков. Об этом заявили в специализирующейся на загородной недвижимости компании «Дачный сезон».

«Паводок может спровоцировать удорожание стройматериалов из-за повышенного на них спроса. Цены могут вырастить почти на треть», — заявила строительная компания РИА Новости.

Также эксперты не исключают, что наводнение приведет к дефициту материалов. Если в пострадавших регионах окажутся размыты дороги, то строительство будет более дорогим как для застройщиков, так и для частных лиц.

В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Оренбургской области наводнение пошло на спад.

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В России подорожают цены на частные дома после сильнейших паводков. Об этом заявили в специализирующейся на загородной недвижимости компании «Дачный сезон». «Паводок может спровоцировать удорожание стройматериалов из-за повышенного на них спроса. Цены могут вырастить почти на треть», — заявила строительная компания РИА Новости. Также эксперты не исключают, что наводнение приведет к дефициту материалов. Если в пострадавших регионах окажутся размыты дороги, то строительство будет более дорогим как для застройщиков, так и для частных лиц. В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Оренбургской области наводнение пошло на спад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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