В РФ вырастут цены на частные дома после сильнейших паводков

В России подорожают цены на частные дома после сильнейших паводков. Об этом заявили в специализирующейся на загородной недвижимости компании «Дачный сезон».
«Паводок может спровоцировать удорожание стройматериалов из-за повышенного на них спроса. Цены могут вырастить почти на треть», — заявила строительная компания РИА Новости.
Также эксперты не исключают, что наводнение приведет к дефициту материалов. Если в пострадавших регионах окажутся размыты дороги, то строительство будет более дорогим как для застройщиков, так и для частных лиц.
В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Оренбургской области наводнение пошло на спад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.