В РФ вырастут цены на частные дома после сильнейших паводков

16 апреля 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Строительство домов подорожает из-за повышенного спроса на стройматериалы Фото: Илья Московец © URA.RU В России подорожают цены на частные дома после сильнейших паводков. Об этом заявили в специализирующейся на загородной недвижимости компании «Дачный сезон». «Паводок может спровоцировать удорожание стройматериалов из-за повышенного на них спроса. Цены могут вырастить почти на треть», — заявила строительная компания РИА Новости. Также эксперты не исключают, что наводнение приведет к дефициту материалов. Если в пострадавших регионах окажутся размыты дороги, то строительство будет более дорогим как для застройщиков, так и для частных лиц. В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Оренбургской области наводнение пошло на спад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России подорожают цены на частные дома после сильнейших паводков. Об этом заявили в специализирующейся на загородной недвижимости компании «Дачный сезон». «Паводок может спровоцировать удорожание стройматериалов из-за повышенного на них спроса. Цены могут вырастить почти на треть», — заявила строительная компания РИА Новости. Также эксперты не исключают, что наводнение приведет к дефициту материалов. Если в пострадавших регионах окажутся размыты дороги, то строительство будет более дорогим как для застройщиков, так и для частных лиц. В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Оренбургской области наводнение пошло на спад.