Немецкие врачи подарили глухой свердловской девочке сломанные слуховые аппараты

17 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Леля мечтает о новых слуховых аппаратах Фото: семейный архив Нездоровских Одиннадцатилетняя Леля Нездоровских из Новоуральска (Свердловская область) борется с серьезным заболеванием — у нее диагностирована двусторонняя тугоухость. Сложности со слухом обнаружили у девочки еще в младенчестве. Мама ребенка Ирина сообщила URA.RU о том, что на скрининге сурдолог рекомендовал приобрести программируемые слуховые аппараты, но их стоимость для многодетной семьи неподъемна. Предыдущие аппараты, подаренные немецкими специалистами, оказались сломанными. «Нарушение слуха у дочки выявили, когда ей не было еще и года. После обследования в областном детском сурдологическом центре Леле диагностировали двустороннюю тугоухость. С дочкой постоянно занимается логопед. В школе она сидит за первой парте. Слух не улучшается, и Леля часто переспрашивает, что ей говорят. Мы замечаем, что она не слышит отдельные звуки, особенно шипящие. Из-за этого у дочки плохо развивается речь, говорит она неразборчиво», — рассказала мама девочки Ирина Нездоровских. Предыдущие аппараты ребенку подарили немецкие врачи, которые приезжали в регион на конференцию. Позже выяснилось, что устройства работают некорректно и их нужно заменить. «Лечащий сурдолог сказал приобрести импортные слуховые аппараты. Но инвалидность при 2-й степени тугоухости, как у Лели, не устанавливают. И в органах соцзащиты нам сказали, что не могут помочь с покупкой аппаратов. Приборы, которые ей необходимы, дорогие, мы с мужем не в состоянии их оплатить», — посетовала многодетная женщина. «Наша семья полная, у детей есть папа и мама. У нас трое детей. Мы понимаем, что дочь растет и у нее есть и остаются проблемы с фонетико-фонематическим недоразвитием речи — во рту у нее „каша“, говорит очень невнятно, что сильно скажется на ее взрослой жизни. Мы просим неравнодушных людей помочь нам приобрести два слуховых аппарата», — обратилась свердловчанка. Стоимость слуховых аппаратов Phonak Bolero V30-P с индивидуальными ушными вкладышами составляет 150 тысяч рублей. На 17 апреля сумма сбора составляет 130 тысяч рублей. Помочь Леле Нездоровских можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по следующей ссылке: https://rusfond.ru/letter/35/24141 . URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Леле. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одиннадцатилетняя Леля Нездоровских из Новоуральска (Свердловская область) борется с серьезным заболеванием — у нее диагностирована двусторонняя тугоухость. Сложности со слухом обнаружили у девочки еще в младенчестве. Мама ребенка Ирина сообщила URA.RU о том, что на скрининге сурдолог рекомендовал приобрести программируемые слуховые аппараты, но их стоимость для многодетной семьи неподъемна. Предыдущие аппараты, подаренные немецкими специалистами, оказались сломанными. «Нарушение слуха у дочки выявили, когда ей не было еще и года. После обследования в областном детском сурдологическом центре Леле диагностировали двустороннюю тугоухость. С дочкой постоянно занимается логопед. В школе она сидит за первой парте. Слух не улучшается, и Леля часто переспрашивает, что ей говорят. Мы замечаем, что она не слышит отдельные звуки, особенно шипящие. Из-за этого у дочки плохо развивается речь, говорит она неразборчиво», — рассказала мама девочки Ирина Нездоровских. Предыдущие аппараты ребенку подарили немецкие врачи, которые приезжали в регион на конференцию. Позже выяснилось, что устройства работают некорректно и их нужно заменить. «Лечащий сурдолог сказал приобрести импортные слуховые аппараты. Но инвалидность при 2-й степени тугоухости, как у Лели, не устанавливают. И в органах соцзащиты нам сказали, что не могут помочь с покупкой аппаратов. Приборы, которые ей необходимы, дорогие, мы с мужем не в состоянии их оплатить», — посетовала многодетная женщина. «Наша семья полная, у детей есть папа и мама. У нас трое детей. Мы понимаем, что дочь растет и у нее есть и остаются проблемы с фонетико-фонематическим недоразвитием речи — во рту у нее „каша“, говорит очень невнятно, что сильно скажется на ее взрослой жизни. Мы просим неравнодушных людей помочь нам приобрести два слуховых аппарата», — обратилась свердловчанка. Стоимость слуховых аппаратов Phonak Bolero V30-P с индивидуальными ушными вкладышами составляет 150 тысяч рублей. На 17 апреля сумма сбора составляет 130 тысяч рублей. Помочь Леле Нездоровских можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по следующей ссылке: https://rusfond.ru/letter/35/24141. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Леле. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на почту Dzhallatova@ura.ru.