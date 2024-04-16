В Магнитогорске (Челябинская область) квартал № 1 соцгорода станет памятником федерального значения. Как следует из подготовленного Минкультом РФ проекта приказа, в периметр будущего памятника входит 36 зданий и монумент Сергею Кирову.
«Приказ о включении выявленного объекта культурного наследия „Квартал № 1 соцгорода“, 1930—1960 годы, Магнитогорск, в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Находится в границах: ул. Маяковского — пр. Пушкина — ул. Чайковского — ул. Планерная — ул. Пионерская», — следует из текста проекта приказа.
В документе сказано, что в рамках будущего памятника будет три школы, детсад, столовая, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Федоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов. Среди жилых зданий имеются дома художника Георгия Соловьева и поэта Василия Макарова. Также в составе есть первый капитальный дом Магнитогорска.
Будущим приказом будут утверждены границы памятной территории. Вид объекта определен как достопримечательность.
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