16 апреля 2024

В Магнитогорске целый квартал станет памятником федерального значения. Скрин

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В Магнитогорске появится новая достопримечательность Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) квартал № 1 соцгорода станет памятником федерального значения. Как следует из подготовленного Минкультом РФ проекта приказа, в периметр будущего памятника входит 36 зданий и монумент Сергею Кирову.

«Приказ о включении выявленного объекта культурного наследия ‎„Квартал № 1 соцгорода“, 1930—1960 годы, Магнитогорск, в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Находится в границах: ул. Маяковского — пр. Пушкина — ул. Чайковского — ул. Планерная — ул. Пионерская», — следует из текста проекта приказа.

В документе сказано, что в рамках будущего памятника будет три школы, детсад, столовая, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Федоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов. Среди жилых зданий имеются дома художника Георгия Соловьева и поэта Василия Макарова. Также в составе есть первый капитальный дом Магнитогорска.

Будущим приказом будут утверждены границы памятной территории. Вид объекта определен как достопримечательность.

В периметр будущей достопримечательности попало несколько зданий разного назначения и памятник
В периметр будущей достопримечательности попало несколько зданий разного назначения и памятник
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В Магнитогорске (Челябинская область) квартал № 1 соцгорода станет памятником федерального значения. Как следует из подготовленного Минкультом РФ проекта приказа, в периметр будущего памятника входит 36 зданий и монумент Сергею Кирову. «Приказ о включении выявленного объекта культурного наследия ‎„Квартал № 1 соцгорода“, 1930—1960 годы, Магнитогорск, в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Находится в границах: ул. Маяковского — пр. Пушкина — ул. Чайковского — ул. Планерная — ул. Пионерская», — следует из текста проекта приказа. В документе сказано, что в рамках будущего памятника будет три школы, детсад, столовая, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Федоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов. Среди жилых зданий имеются дома художника Георгия Соловьева и поэта Василия Макарова. Также в составе есть первый капитальный дом Магнитогорска. Будущим приказом будут утверждены границы памятной территории. Вид объекта определен как достопримечательность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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