Общество В Магнитогорске целый квартал станет памятником федерального значения. Скрин 17 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + В Магнитогорске появится новая достопримечательность Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) квартал № 1 соцгорода станет памятником федерального значения. Как следует из подготовленного Минкультом РФ проекта приказа, в периметр будущего памятника входит 36 зданий и монумент Сергею Кирову. «Приказ о включении выявленного объекта культурного наследия ‎„Квартал № 1 соцгорода“, 1930—1960 годы, Магнитогорск, в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Находится в границах: ул. Маяковского — пр. Пушкина — ул. Чайковского — ул. Планерная — ул. Пионерская», — следует из текста проекта приказа. В документе сказано, что в рамках будущего памятника будет три школы, детсад, столовая, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Федоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов. Среди жилых зданий имеются дома художника Георгия Соловьева и поэта Василия Макарова. Также в составе есть первый капитальный дом Магнитогорска. Будущим приказом будут утверждены границы памятной территории. Вид объекта определен как достопримечательность. В периметр будущей достопримечательности попало несколько зданий разного назначения и памятник Федеральный портал проектов нормативных правовых актов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) квартал № 1 соцгорода станет памятником федерального значения. Как следует из подготовленного Минкультом РФ проекта приказа, в периметр будущего памятника входит 36 зданий и монумент Сергею Кирову. «Приказ о включении выявленного объекта культурного наследия ‎„Квартал № 1 соцгорода“, 1930—1960 годы, Магнитогорск, в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Находится в границах: ул. Маяковского — пр. Пушкина — ул. Чайковского — ул. Планерная — ул. Пионерская», — следует из текста проекта приказа. В документе сказано, что в рамках будущего памятника будет три школы, детсад, столовая, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Федоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов. Среди жилых зданий имеются дома художника Георгия Соловьева и поэта Василия Макарова. Также в составе есть первый капитальный дом Магнитогорска. Будущим приказом будут утверждены границы памятной территории. Вид объекта определен как достопримечательность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям