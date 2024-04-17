В Перми суд вынес решение по делу о падении лифта с пациентами в больнице

Оглашен приговор пермячке за падение кабины лифта с пациентами больницы
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Суд над Григорием Царегородцевым. Пермь, судья, суд, пермский военный суд
Суд приговорил подсудимую к ограничению свободы Фото:

В Перми оглашен приговор пермячке, обвиняемой по делу о падении кабины лифта с пациентами в пермской больнице. Орджоникидзевский райсуд города признал женщину виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Приговором суда осужденной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил», — сказано на сайте ведомства. Инцидент произошел 10 октября 2023 года. Суд установил, что женщина, работающая лифтером в больнице на ул Лобачевского, впустила в кабину лифта 15 человек, в том числе, пациентов медучреждения. Это привело к его перегрузке и падению.

В результате случившегося пятеро пациентов получили травмы различной степени тяжести. В результате пятеро пациентов медучреждения получили травмы различной степени тяжести.

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В Перми оглашен приговор пермячке, обвиняемой по делу о падении кабины лифта с пациентами в пермской больнице. Орджоникидзевский райсуд города признал женщину виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Приговором суда осужденной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил», — сказано на сайте ведомства. Инцидент произошел 10 октября 2023 года. Суд установил, что женщина, работающая лифтером в больнице на ул Лобачевского, впустила в кабину лифта 15 человек, в том числе, пациентов медучреждения. Это привело к его перегрузке и падению. В результате случившегося пятеро пациентов получили травмы различной степени тяжести. В результате пятеро пациентов медучреждения получили травмы различной степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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