Десять тысяч челябинских школьников бесплатно путешествовали по региону

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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, природа урал, отдых, туристы, природа, внутренний туризм, южный урал, туризм, сухие водопады
Программа бесплатных турпоездок для школьников стартовала в 2023 году Фото:

Челябинские школьники получили возможность бесплатно путешествовать по региону. Информация об этом прозвучала 17 апреля на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В целом объем инвестиций в туристическую отрасль Челябинской области за 2023 год составил порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В основном это федеральные деньги. Программа выполняется структурно и масштабно. Хотелось бы обратить внимание на развитие внутреннего туризма для школьников. Десять тысяч человек за прошлый год смогли воспользоваться сертификатами и путешествовать по родному краю. Мы получили много положительных откликов от детей, педагогов и родителей», — уитируют в пресс-службе председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Программа бесплатных путешествий для школьников 5 — 9 классов стартовала в октябре прошлого года. Десять тысяч школьников бесплатно получили социальные сертификаты на путешествия по территории Челябинской области. На реализацию этой задачи из федерального и регионального бюджетов в прошлом году было выделено 72,5 миллиона рублей. По результатам конкурсного отбора девять туроператоров региона организовывали познавательные поездки для учащихся. Депутаты заксобрания предложили рассмотреть вопрос о развитии маршрутов, посвященных патриотической тематике, в том числе новых туристических маршрутов для детей.

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Челябинские школьники получили возможность бесплатно путешествовать по региону. Информация об этом прозвучала 17 апреля на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО. «В целом объем инвестиций в туристическую отрасль Челябинской области за 2023 год составил порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В основном это федеральные деньги. Программа выполняется структурно и масштабно. Хотелось бы обратить внимание на развитие внутреннего туризма для школьников. Десять тысяч человек за прошлый год смогли воспользоваться сертификатами и путешествовать по родному краю. Мы получили много положительных откликов от детей, педагогов и родителей», — уитируют в пресс-службе председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Программа бесплатных путешествий для школьников 5 — 9 классов стартовала в октябре прошлого года. Десять тысяч школьников бесплатно получили социальные сертификаты на путешествия по территории Челябинской области. На реализацию этой задачи из федерального и регионального бюджетов в прошлом году было выделено 72,5 миллиона рублей. По результатам конкурсного отбора девять туроператоров региона организовывали познавательные поездки для учащихся. Депутаты заксобрания предложили рассмотреть вопрос о развитии маршрутов, посвященных патриотической тематике, в том числе новых туристических маршрутов для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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