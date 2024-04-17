17 апреля 2024

В Березниках женщина с ножом напала на партнера, который хотел с ней выпить

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Поставить точку в сложных отношениях женщина решила ножом Фото:

В Березниках Пермского края женщина не выдержала аморального поведения своего партнера. В очередной раз, когда он потребовал, чтобы она с ним выпила, женщина ударила сожителя ножом, рассказали в городском суде.

«36-летняя женщина, находясь в своей квартире в г. Березники, испытывая к своему 59-летнему сожителю личную неприязнь, обусловленную его аморальным поведением и настоятельными требованиями о совместном употреблении алкоголя, умышленно нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в грудную клетку», — описывается произошедшее на сайте городского суда Березников. Мужчина после нападения выжил.

Женщину обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд, учтя обстоятельства преступления, а также смягчающие обстоятельства оставил подсудимую на свободе. Ее приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

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В Березниках Пермского края женщина не выдержала аморального поведения своего партнера. В очередной раз, когда он потребовал, чтобы она с ним выпила, женщина ударила сожителя ножом, рассказали в городском суде. «36-летняя женщина, находясь в своей квартире в г. Березники, испытывая к своему 59-летнему сожителю личную неприязнь, обусловленную его аморальным поведением и настоятельными требованиями о совместном употреблении алкоголя, умышленно нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в грудную клетку», — описывается произошедшее на сайте городского суда Березников. Мужчина после нападения выжил. Женщину обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд, учтя обстоятельства преступления, а также смягчающие обстоятельства оставил подсудимую на свободе. Ее приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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