В Березниках женщина с ножом напала на партнера, который хотел с ней выпить

18 апреля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Поставить точку в сложных отношениях женщина решила ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках Пермского края женщина не выдержала аморального поведения своего партнера. В очередной раз, когда он потребовал, чтобы она с ним выпила, женщина ударила сожителя ножом, рассказали в городском суде. «36-летняя женщина, находясь в своей квартире в г. Березники, испытывая к своему 59-летнему сожителю личную неприязнь, обусловленную его аморальным поведением и настоятельными требованиями о совместном употреблении алкоголя, умышленно нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в грудную клетку», — описывается произошедшее на сайте городского суда Березников. Мужчина после нападения выжил. Женщину обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд, учтя обстоятельства преступления, а также смягчающие обстоятельства оставил подсудимую на свободе. Ее приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках Пермского края женщина не выдержала аморального поведения своего партнера. В очередной раз, когда он потребовал, чтобы она с ним выпила, женщина ударила сожителя ножом, рассказали в городском суде. «36-летняя женщина, находясь в своей квартире в г. Березники, испытывая к своему 59-летнему сожителю личную неприязнь, обусловленную его аморальным поведением и настоятельными требованиями о совместном употреблении алкоголя, умышленно нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в грудную клетку», — описывается произошедшее на сайте городского суда Березников. Мужчина после нападения выжил. Женщину обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд, учтя обстоятельства преступления, а также смягчающие обстоятельства оставил подсудимую на свободе. Ее приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.