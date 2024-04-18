В центре Екатеринбурга сломанный трамвай парализовал движение. Видео

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Акция "Сигнал" против маленьких зарплат у работников екатеринбургского ТТУ. Екатеринбург, пробка, поломка, трамваи
На улице Ленина трамваи перекрыли движение Фото:

В Екатеринбурге на улице Ленина образовалась пробка из-за сломанного трамвая. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«У Оперного театра встали трамваи, стоит штук пять, движение перекрыто. Причина — сломался трамвай», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекции. Там пояснили, что информации об авариях на участке не поступало.

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В Екатеринбурге на улице Ленина образовалась пробка из-за сломанного трамвая. Об этом рассказал очевидец происшествия. «У Оперного театра встали трамваи, стоит штук пять, движение перекрыто. Причина — сломался трамвай», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекции. Там пояснили, что информации об авариях на участке не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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