На улице Ленина трамваи перекрыли движение
В Екатеринбурге на улице Ленина образовалась пробка из-за сломанного трамвая. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«У Оперного театра встали трамваи, стоит штук пять, движение перекрыто. Причина — сломался трамвай», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекции. Там пояснили, что информации об авариях на участке не поступало.
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