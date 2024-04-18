18 апреля 2024

В Свердловской области пьяный 28-летний мужчина жестоко избил свою мать

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До суда мужчина заключен под стражу (архивное фото) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) пьяный 28-летний мужчина жестоко избил свою мать во время застолья. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«В Новоуральске 28-летний алкоголик избил свою мать во время застолья… Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ. За данное преступление подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы», — сказано в видео, опубликованном на youtube-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

У 48-летней пострадавшей диагностировали переломы ребер, ушибы головы и пневмоторакс. До суда мужчина заключен под стражу.

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В Новоуральске (Свердловская область) пьяный 28-летний мужчина жестоко избил свою мать во время застолья. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В Новоуральске 28-летний алкоголик избил свою мать во время застолья… Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ. За данное преступление подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы», — сказано в видео, опубликованном на youtube-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. У 48-летней пострадавшей диагностировали переломы ребер, ушибы головы и пневмоторакс. До суда мужчина заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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