18 апреля 2024

Мэр из ХМАО, уволенный из-за трудоустройства сына, бьется за восстановление в должности

В ХМАО мэр Козлов намерен обжаловать увольнение из-за конфликта интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава поселка Цингалы готов пройти все судебные инстанции, чтобы восстановиться в должности Фото:

Мэр поселка Цингалы в Ханты-Мансийском районе Алексей Козлов, уволенный из-за трудоустройства сына и невестки, готов биться за восстановление в должности и дойти до Верховного суда. Источник URA.RU утверждает, что экс-чиновник привлек внимание из-за партийной принадлежности.

«Говорят, что в Ханты-Мансийском районе, как минимум, у шести глав поселений есть конфликт интересов. В небольших населенных пунктах родственники чиновников часто трудоустроены в администрации. Иначе работать просто некому. Но силовики заинтересовались только либерал-демократом Козловым. Остальные — единороссы, и к ним нет претензий. Козлов, чей сын попал в мэрию после обучения в ЮГУ на целевом, и которого он успел уволить до вмешательства прокуратуры, готов биться в суде за восстановление в должности и дойти до Верховного суда», — сообщает инсайдер.

Козлов в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что готов пройти все инстанции, чтобы обжаловать свою отставку, но подробности раскрывать отказался. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о других возможных конфликтах интересов в сельских поселениях Ханты-Мансийского района. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об отставке главы поселка Цингалы, устроившего на работу в мэрию сына и невестку. Он не смог сохранить пост несмотря на то, что уволил родственников.

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Мэр поселка Цингалы в Ханты-Мансийском районе Алексей Козлов, уволенный из-за трудоустройства сына и невестки, готов биться за восстановление в должности и дойти до Верховного суда. Источник URA.RU утверждает, что экс-чиновник привлек внимание из-за партийной принадлежности. «Говорят, что в Ханты-Мансийском районе, как минимум, у шести глав поселений есть конфликт интересов. В небольших населенных пунктах родственники чиновников часто трудоустроены в администрации. Иначе работать просто некому. Но силовики заинтересовались только либерал-демократом Козловым. Остальные — единороссы, и к ним нет претензий. Козлов, чей сын попал в мэрию после обучения в ЮГУ на целевом, и которого он успел уволить до вмешательства прокуратуры, готов биться в суде за восстановление в должности и дойти до Верховного суда», — сообщает инсайдер. Козлов в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что готов пройти все инстанции, чтобы обжаловать свою отставку, но подробности раскрывать отказался. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о других возможных конфликтах интересов в сельских поселениях Ханты-Мансийского района. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об отставке главы поселка Цингалы, устроившего на работу в мэрию сына и невестку. Он не смог сохранить пост несмотря на то, что уволил родственников.
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