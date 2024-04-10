В ХМАО уволили мэра, устроившего на работу сына и его жену

11 апреля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

В поселке ХМАО уволили мэра, который устроил к себе на работу сына и его жену Фото: Вадим Ахметов © 0URA.RU (фото из архива) Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура добилась увольнения мэра поселка Цингалы, который устроил к себе на работу сына и его жену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в подчинении у указанного должностного лица работал его сын со своей супругой. Тем самым глава сельского поселения допустил наличие конфликта интересов, о котором в нарушение закона не уведомил представительный орган сельского поселения», — говорится в сообщении.



Экс-глава Цингалы успел уволить своих родственников из мэрии перед рассмотрением прокурорского акта. Однако межрайонный прокурор настоял на сложении полномочий мэра. «Судом требования прокурора удовлетворены, полномочия главы поселения прекращены. Судебное решение вступило в законную силу», — добавили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура добилась увольнения мэра поселка Цингалы, который устроил к себе на работу сына и его жену. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в подчинении у указанного должностного лица работал его сын со своей супругой. Тем самым глава сельского поселения допустил наличие конфликта интересов, о котором в нарушение закона не уведомил представительный орган сельского поселения», — говорится в сообщении. Экс-глава Цингалы успел уволить своих родственников из мэрии перед рассмотрением прокурорского акта. Однако межрайонный прокурор настоял на сложении полномочий мэра. «Судом требования прокурора удовлетворены, полномочия главы поселения прекращены. Судебное решение вступило в законную силу», — добавили в пресс-службе.