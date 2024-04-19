Путин поручил Минздраву помогать регионам

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Путин обратился к участникам коллегии Минздрава Фото:

Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения оказывать необходимое содействие регионам при реализации первичного звена здравоохранения, поскольку активно проводится по всей стране. Слова обращения главы государства к участникам коллегии Минздрава зачитала на мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова.

«Идет активно модернизация первичного звена. Прошу министерство и впредь оказывать субъектам федерации все необходимое организационное и методическое содействие в реализации этой масштабной и востребованной программы», — заявил Путин.

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Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения оказывать необходимое содействие регионам при реализации первичного звена здравоохранения, поскольку активно проводится по всей стране. Слова обращения главы государства к участникам коллегии Минздрава зачитала на мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова. «Идет активно модернизация первичного звена. Прошу министерство и впредь оказывать субъектам федерации все необходимое организационное и методическое содействие в реализации этой масштабной и востребованной программы», — заявил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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