Путин поручил Минздраву помогать регионам

Путин обратился к участникам коллегии Минздрава
Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения оказывать необходимое содействие регионам при реализации первичного звена здравоохранения, поскольку активно проводится по всей стране. Слова обращения главы государства к участникам коллегии Минздрава зачитала на мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова.
«Идет активно модернизация первичного звена. Прошу министерство и впредь оказывать субъектам федерации все необходимое организационное и методическое содействие в реализации этой масштабной и востребованной программы», — заявил Путин.
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