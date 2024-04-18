Общество В ХМАО в День Победы устроят фейерверк за полмиллиона рублей 19 апреля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Для жителей Пыть-Яха в День Победы устроят семиминутный фейерверк Фото: Размик Закарян © URA.RU День Победы в Пыть-Яхе (ХМАО) отметят красочным фейерверком. По данным электронной площадки госзакупок, городские власти заплатили за семиминутное пиротехническое шоу полмиллиона рублей. «Муниципальное автономное учреждение культуры „Культурно-досуговый центр“ заключило договор оказания услуг по организации и проведению фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы. Цена договора составляет 500 000 рублей», — указано в документах госзакупки. Салют устроят 9 мая на центральной городской площади Пыть-Яха в 22 часа. По договору фейерверк должен длиться не менее семи минут. Ранее URA.RU писало, что в некоторых муниципалитетах ХМАО из-за введения особого противопожарного режима запретили запускать фейерверки на Новый год. Такие запреты действовали в Сургуте, Радужном, Нижневартовском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! День Победы в Пыть-Яхе (ХМАО) отметят красочным фейерверком. По данным электронной площадки госзакупок, городские власти заплатили за семиминутное пиротехническое шоу полмиллиона рублей. «Муниципальное автономное учреждение культуры „Культурно-досуговый центр“ заключило договор оказания услуг по организации и проведению фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы. Цена договора составляет 500 000 рублей», — указано в документах госзакупки. Салют устроят 9 мая на центральной городской площади Пыть-Яха в 22 часа. По договору фейерверк должен длиться не менее семи минут. Ранее URA.RU писало, что в некоторых муниципалитетах ХМАО из-за введения особого противопожарного режима запретили запускать фейерверки на Новый год. Такие запреты действовали в Сургуте, Радужном, Нижневартовском районах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям