18 апреля 2024

В ХМАО в День Победы устроят фейерверк за полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Для жителей Пыть-Яха в День Победы устроят семиминутный фейерверк Фото:

День Победы в Пыть-Яхе (ХМАО) отметят красочным фейерверком. По данным электронной площадки госзакупок, городские власти заплатили за семиминутное пиротехническое шоу полмиллиона рублей.

«Муниципальное автономное учреждение культуры „Культурно-досуговый центр“ заключило договор оказания услуг по организации и проведению фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы. Цена договора составляет 500 000 рублей», — указано в документах госзакупки.

Салют устроят 9 мая на центральной городской площади Пыть-Яха в 22 часа. По договору фейерверк должен длиться не менее семи минут.

Ранее URA.RU писало, что в некоторых муниципалитетах ХМАО из-за введения особого противопожарного режима запретили запускать фейерверки на Новый год. Такие запреты действовали в Сургуте, Радужном, Нижневартовском районах.

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День Победы в Пыть-Яхе (ХМАО) отметят красочным фейерверком. По данным электронной площадки госзакупок, городские власти заплатили за семиминутное пиротехническое шоу полмиллиона рублей. «Муниципальное автономное учреждение культуры „Культурно-досуговый центр“ заключило договор оказания услуг по организации и проведению фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы. Цена договора составляет 500 000 рублей», — указано в документах госзакупки. Салют устроят 9 мая на центральной городской площади Пыть-Яха в 22 часа. По договору фейерверк должен длиться не менее семи минут. Ранее URA.RU писало, что в некоторых муниципалитетах ХМАО из-за введения особого противопожарного режима запретили запускать фейерверки на Новый год. Такие запреты действовали в Сургуте, Радужном, Нижневартовском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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