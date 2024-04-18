В ХМАО в День Победы устроят фейерверк за полмиллиона рублей

День Победы в Пыть-Яхе (ХМАО) отметят красочным фейерверком. По данным электронной площадки госзакупок, городские власти заплатили за семиминутное пиротехническое шоу полмиллиона рублей.
«Муниципальное автономное учреждение культуры „Культурно-досуговый центр“ заключило договор оказания услуг по организации и проведению фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы. Цена договора составляет 500 000 рублей», — указано в документах госзакупки.
Салют устроят 9 мая на центральной городской площади Пыть-Яха в 22 часа. По договору фейерверк должен длиться не менее семи минут.
Ранее URA.RU писало, что в некоторых муниципалитетах ХМАО из-за введения особого противопожарного режима запретили запускать фейерверки на Новый год. Такие запреты действовали в Сургуте, Радужном, Нижневартовском районах.
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