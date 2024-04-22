В Одесской области украинский пограничник дезертировал через границу Молдовы

22 апреля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Украинский пограничник сбежал в Молдову, рассказал его брат в соцсетях Фото: Официальный сайт президента Украины В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдову. Об этом сообщил его брат в соцсетях. «Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120 ракет. Я в порядке, держусь», — опубликовал соответствующий сторис брат сбежавшего пограничника. Отмечается, что инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Пограничник переоделся в гражданскую одежду, когда его напарник уснул. Затем он сложил оружие и перебрался через границу. Еще в 2023 году украинские солдаты сами признавались в массовом дезертирстве в своих рядах. Военнопленные в разговоре с российскими бойцами отмечают, что они не хотят быть «пушечным мясом». При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он против объявления амнистии для сбежавших бойцов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдову. Об этом сообщил его брат в соцсетях. «Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120 ракет. Я в порядке, держусь», — опубликовал соответствующий сторис брат сбежавшего пограничника. Отмечается, что инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Пограничник переоделся в гражданскую одежду, когда его напарник уснул. Затем он сложил оружие и перебрался через границу. Еще в 2023 году украинские солдаты сами признавались в массовом дезертирстве в своих рядах. Военнопленные в разговоре с российскими бойцами отмечают, что они не хотят быть «пушечным мясом». При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он против объявления амнистии для сбежавших бойцов ВСУ.