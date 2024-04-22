В Одесской области украинский пограничник дезертировал через границу Молдовы

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу,  stock
Украинский пограничник сбежал в Молдову, рассказал его брат в соцсетях Фото:

В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдову. Об этом сообщил его брат в соцсетях.

«Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120 ракет. Я в порядке, держусь», — опубликовал соответствующий сторис брат сбежавшего пограничника. Отмечается, что инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Пограничник переоделся в гражданскую одежду, когда его напарник уснул. Затем он сложил оружие и перебрался через границу.

Еще в 2023 году украинские солдаты сами признавались в массовом дезертирстве в своих рядах. Военнопленные в разговоре с российскими бойцами отмечают, что они не хотят быть «пушечным мясом». При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он против объявления амнистии для сбежавших бойцов ВСУ.

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В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдову. Об этом сообщил его брат в соцсетях. «Бро ушел в Молдову, а меня кроют 120 ракет. Я в порядке, держусь», — опубликовал соответствующий сторис брат сбежавшего пограничника. Отмечается, что инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Пограничник переоделся в гражданскую одежду, когда его напарник уснул. Затем он сложил оружие и перебрался через границу. Еще в 2023 году украинские солдаты сами признавались в массовом дезертирстве в своих рядах. Военнопленные в разговоре с российскими бойцами отмечают, что они не хотят быть «пушечным мясом». При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он против объявления амнистии для сбежавших бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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