20 апреля 2024

Минздрав сообщил о резком сокращении продажи сигарет

Минздрав: продажи сигарет уменьшились до 1 тысячи штук на человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
Россияне стали существенно реже покупать табачные изделия Фото:

Продажи табачной продукции в 2023 году сократились и составили одну тысячу штук на человека, это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 годом. Такие данные обнародовал в своем докладе Минздрав РФ.

«Розничные продажи сигарет и папирос по итогам 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения. В 2022 году этот показатель составлял 1,46 тыс. штук. Данные зафиксированы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», — приводит результаты доклада ведомство за 2023 год, передает ТАСС.

Как говорится в материале, по сравнению с 2022 годом снизился и объем потребления алкоголя на душу населения. 8,62 литра чистого спирта против 8,44 литра в 2023 году.

В 2023 году Минздрав выступил с инициативой повысить цены на сигареты. Для этого в России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия.

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Продажи табачной продукции в 2023 году сократились и составили одну тысячу штук на человека, это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 годом. Такие данные обнародовал в своем докладе Минздрав РФ. «Розничные продажи сигарет и папирос по итогам 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения. В 2022 году этот показатель составлял 1,46 тыс. штук. Данные зафиксированы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», — приводит результаты доклада ведомство за 2023 год, передает ТАСС. Как говорится в материале, по сравнению с 2022 годом снизился и объем потребления алкоголя на душу населения. 8,62 литра чистого спирта против 8,44 литра в 2023 году. В 2023 году Минздрав выступил с инициативой повысить цены на сигареты. Для этого в России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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