Минздрав сообщил о резком сокращении продажи сигарет

Минздрав: продажи сигарет уменьшились до 1 тысячи штук на человека

21 апреля 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

Россияне стали существенно реже покупать табачные изделия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продажи табачной продукции в 2023 году сократились и составили одну тысячу штук на человека, это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 годом. Такие данные обнародовал в своем докладе Минздрав РФ. «Розничные продажи сигарет и папирос по итогам 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения. В 2022 году этот показатель составлял 1,46 тыс. штук. Данные зафиксированы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», — приводит результаты доклада ведомство за 2023 год, передает ТАСС. Как говорится в материале, по сравнению с 2022 годом снизился и объем потребления алкоголя на душу населения. 8,62 литра чистого спирта против 8,44 литра в 2023 году. В 2023 году Минздрав выступил с инициативой повысить цены на сигареты. Для этого в России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продажи табачной продукции в 2023 году сократились и составили одну тысячу штук на человека, это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 годом. Такие данные обнародовал в своем докладе Минздрав РФ. «Розничные продажи сигарет и папирос по итогам 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения. В 2022 году этот показатель составлял 1,46 тыс. штук. Данные зафиксированы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», — приводит результаты доклада ведомство за 2023 год, передает ТАСС. Как говорится в материале, по сравнению с 2022 годом снизился и объем потребления алкоголя на душу населения. 8,62 литра чистого спирта против 8,44 литра в 2023 году. В 2023 году Минздрав выступил с инициативой повысить цены на сигареты. Для этого в России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия.