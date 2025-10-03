Стипендии в России планируют ежегодно индексировать на 4%

Стипендии студентов в России планируют индексировать на 4% ежегодно, начиная с 2026 года. Индексация коснется студентов федеральных учреждений, а также аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Об этом сообщают СМИ.
«Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать стипендиальный фонд. Это касается студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.
Ранее URA.RU сообщало, что за последние пять лет стоимость обучения в вузах росла быстрее инфляции. Поэтому предлагается ввести жесткий контроль за ценами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.