Стипендии в России планируют ежегодно индексировать на 4%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 2026 года стипендии в России начнут расти на 4% в год
С 2026 года стипендии в России начнут расти на 4% в год Фото:

Стипендии студентов в России планируют индексировать на 4% ежегодно, начиная с 2026 года. Индексация коснется студентов федеральных учреждений, а также аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Об этом сообщают СМИ. 

«Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать стипендиальный фонд. Это касается студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета. 

Ранее URA.RU сообщало, что за последние пять лет стоимость обучения в вузах росла быстрее инфляции. Поэтому предлагается ввести жесткий контроль за ценами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стипендии студентов в России планируют индексировать на 4% ежегодно, начиная с 2026 года. Индексация коснется студентов федеральных учреждений, а также аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Об этом сообщают СМИ.  «Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать стипендиальный фонд. Это касается студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.  Ранее URA.RU сообщало, что за последние пять лет стоимость обучения в вузах росла быстрее инфляции. Поэтому предлагается ввести жесткий контроль за ценами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...