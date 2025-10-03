Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве поступило в военный суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрыв машины произошел утром 24 июля 2024 года
Подрыв машины произошел утром 24 июля 2024 года Фото:

Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, поступило во Второй западный окружной военный суд. Его обвиняют в нескольких статьях, сообщают СМИ. 

«Уголовное дело поступило», — сообщили в суде РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Серебряков обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.

Утром 24 июля 2024 года во дворе жилого дома на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. МВД сообщало о детонации неустановленного предмета. Позже Евгений Серебряков был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. На момент решения суда он находился в Турции и был задержан в Бодруме по международному розыску. Позже появилась информация, что Серебряков изначально планировал совершить теракт против сотрудника Следственного комитета РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, поступило во Второй западный окружной военный суд. Его обвиняют в нескольких статьях, сообщают СМИ.  «Уголовное дело поступило», — сообщили в суде РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Серебряков обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Утром 24 июля 2024 года во дворе жилого дома на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. МВД сообщало о детонации неустановленного предмета. Позже Евгений Серебряков был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. На момент решения суда он находился в Турции и был задержан в Бодруме по международному розыску. Позже появилась информация, что Серебряков изначально планировал совершить теракт против сотрудника Следственного комитета РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...