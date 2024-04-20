20 апреля 2024

Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на инвалида в Нижнем Тагиле

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе дела и результатах его расследования (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на 13-летнего инвалида на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего в Свердловской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения.

Инцидент произошел 17 апреля. Тогда собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Нижнетагильская полиция начала проверку.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на 13-летнего инвалида на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего в Свердловской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения. Инцидент произошел 17 апреля. Тогда собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Нижнетагильская полиция начала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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