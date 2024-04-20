Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на инвалида в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на 13-летнего инвалида на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего в Свердловской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения.
Инцидент произошел 17 апреля. Тогда собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Нижнетагильская полиция начала проверку.
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