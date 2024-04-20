Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на инвалида в Нижнем Тагиле

21 апреля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе дела и результатах его расследования (архивное фото) Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на 13-летнего инвалида на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего в Свердловской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения. Инцидент произошел 17 апреля. Тогда собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Нижнетагильская полиция начала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на 13-летнего инвалида на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего в Свердловской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения. Инцидент произошел 17 апреля. Тогда собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Нижнетагильская полиция начала проверку.