В Нижнем Тагиле вечером 17 апреля собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказала мать пострадавшего.
«Мой 13-летний ребенок-инвалид подвергся нападению собаки. Мужчина был с виду нетрезвый, выгуливал двух собак. Одна их которых была на поводке, а вот другая выгуливалась без поводка и без намордника. В какой-то момент собака напрыгнула на ребенка, начала его кусать», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери 13-летнего ребенка.
Нижнетагильская полиция ведет проверку. «По ее результатам будет принято обоснованное решение» — отметили в ведомстве.
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