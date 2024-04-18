18 апреля 2024

В Нижнем Тагиле собака на глазах у хозяина покусала 13-летнего инвалида. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаку выгуливали без поводка и намордника Фото:

В Нижнем Тагиле вечером 17 апреля собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказала мать пострадавшего.

«Мой 13-летний ребенок-инвалид подвергся нападению собаки. Мужчина был с виду нетрезвый, выгуливал двух собак. Одна их которых была на поводке, а вот другая выгуливалась без поводка и без намордника. В какой-то момент собака напрыгнула на ребенка, начала его кусать», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери 13-летнего ребенка.

Нижнетагильская полиция ведет проверку. «По ее результатам будет принято обоснованное решение» — отметили в ведомстве.

Фото:

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В Нижнем Тагиле вечером 17 апреля собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказала мать пострадавшего. «Мой 13-летний ребенок-инвалид подвергся нападению собаки. Мужчина был с виду нетрезвый, выгуливал двух собак. Одна их которых была на поводке, а вот другая выгуливалась без поводка и без намордника. В какой-то момент собака напрыгнула на ребенка, начала его кусать», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери 13-летнего ребенка. Нижнетагильская полиция ведет проверку. «По ее результатам будет принято обоснованное решение» — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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