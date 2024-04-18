Происшествия В Нижнем Тагиле собака на глазах у хозяина покусала 13-летнего инвалида. Фото 19 апреля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + Собаку выгуливали без поводка и намордника Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле вечером 17 апреля собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказала мать пострадавшего. «Мой 13-летний ребенок-инвалид подвергся нападению собаки. Мужчина был с виду нетрезвый, выгуливал двух собак. Одна их которых была на поводке, а вот другая выгуливалась без поводка и без намордника. В какой-то момент собака напрыгнула на ребенка, начала его кусать», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери 13-летнего ребенка. Нижнетагильская полиция ведет проверку. «По ее результатам будет принято обоснованное решение» — отметили в ведомстве. telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле вечером 17 апреля собака на глазах у хозяина накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказала мать пострадавшего. «Мой 13-летний ребенок-инвалид подвергся нападению собаки. Мужчина был с виду нетрезвый, выгуливал двух собак. Одна их которых была на поводке, а вот другая выгуливалась без поводка и без намордника. В какой-то момент собака напрыгнула на ребенка, начала его кусать», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери 13-летнего ребенка. Нижнетагильская полиция ведет проверку. «По ее результатам будет принято обоснованное решение» — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям