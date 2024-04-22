На участке трассы М-5 в Челябинской области ограничат скорость на время ремонта

22 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Ограничения на участке ремонта не будут вводить утром, вечером, а также в выходные и праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» Челябинской области с 23 апреля ограничат скорость движения на время работ по расширению дороги до четырех полос. В пиковые периоды ограничения будут сниматься, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В период с 23 апреля по 22 июня на участке км 1780+500 — км 1790+358 будут введены временные ограничение скорости и реверсивное движение. Для комфорта пользователей дорог работы, связанные с ограничениями, не планируются в пиковые периоды интенсивности движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Работы проводятся в Миасском городском округе. Ограничения будут снимать утром, вечером, а также в выходные, праздничные и предпраздничные дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 «Урал» Челябинской области с 23 апреля ограничат скорость движения на время работ по расширению дороги до четырех полос. В пиковые периоды ограничения будут сниматься, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В период с 23 апреля по 22 июня на участке км 1780+500 — км 1790+358 будут введены временные ограничение скорости и реверсивное движение. Для комфорта пользователей дорог работы, связанные с ограничениями, не планируются в пиковые периоды интенсивности движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Работы проводятся в Миасском городском округе. Ограничения будут снимать утром, вечером, а также в выходные, праздничные и предпраздничные дни.