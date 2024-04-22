На участке трассы М-5 в Челябинской области ограничат скорость на время ремонта

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, м-5, автодорога, реконструкция автодороги
Ограничения на участке ремонта не будут вводить утром, вечером, а также в выходные и праздники Фото:

На трассе М-5 «Урал» Челябинской области с 23 апреля ограничат скорость движения на время работ по расширению дороги до четырех полос. В пиковые периоды ограничения будут сниматься, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В период с 23 апреля по 22 июня на участке км 1780+500 — км 1790+358 будут введены временные ограничение скорости и реверсивное движение. Для комфорта пользователей дорог работы, связанные с ограничениями, не планируются в пиковые периоды интенсивности движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Работы проводятся в Миасском городском округе. Ограничения будут снимать утром, вечером, а также в выходные, праздничные и предпраздничные дни.

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На трассе М-5 «Урал» Челябинской области с 23 апреля ограничат скорость движения на время работ по расширению дороги до четырех полос. В пиковые периоды ограничения будут сниматься, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В период с 23 апреля по 22 июня на участке км 1780+500 — км 1790+358 будут введены временные ограничение скорости и реверсивное движение. Для комфорта пользователей дорог работы, связанные с ограничениями, не планируются в пиковые периоды интенсивности движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Работы проводятся в Миасском городском округе. Ограничения будут снимать утром, вечером, а также в выходные, праздничные и предпраздничные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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