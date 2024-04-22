Добровольцы из Ишима пожаловались Путину на бизнесмена, обматерившего их во время укрепления дамбы

На дамбе в Ишиме чуть не подрались добровольцы и сын почетного жителя города

22 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Добровольцы спасали город от потопа, когда на начал кричать местный бизнесмен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Во время работ по укреплению дамбы в Ишиме разгорелся конфликт между добровольцами и местным бизнесменом, сыном почетного жителя Ишима Алексеем Месеневым. Об этом URA.RU рассказал один из волонтеров. По его словам, Месенев обматерил добровольцев за то, что во время работы они употребляли спиртное. Мужчины написали жалобу на предпринимателя в администрацию президента РФ. «Это случилось в ночь с 19 на 20 апреля. Добровольцы трудились с 21:00 до 03:00. Рядом был организован стол, на котором был и алкоголь. Мужчины выпивали по рюмке, закусывали и возвращались к работе. Просто чтобы согреться и снять стресс. Пьяных там не было, все работали наравне. А потом приехал Алексей Месенев и начался конфликт. Он матерился и даже толкнул одного из волонтеров, который снимал ситуацию на свой мобильный», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, Месенева разозлило, что мужчины выпивали. Он заявил, что участок, где работали мужчины, закреплен за его организацией, и что их помощь там вообще не была нужна: мол, его сотрудники справились бы сами. «Его ребят там было человек 10, а нас как минимум в два раза больше. Чего бы они там сами сделали и за сколько времени — большой вопрос. Мы сказали Месеневу, что лучше бы поблагодарил мужиков, которые ночью кидают мешки. На что он ответил, что мы „Спасибо“ не достойны. Чудом удалось избежать драки. Он наезжал даже на спортсменов. Одному сказал, что нос ему откусит», — поделился собеседник агентства. По итогу расстроенные таким поведением добровольцы написали на бизнесмена жалобу в администрацию президента. По их мнению, подобное поведение непозволительно. «Не важно, насколько ты обеспечен и как близко приближен к власти. В чрезвычайной ситуации все должны работать одинаково и ценить труд друг друга, а не провоцировать конфликты», — отметил доброволец. Алексей Месенев — сын почетного жителя Ишима Анатолия Месенева. В настоящее время он является генеральным директором АО «Ишимагрострой». Получить оперативный комментарий от бизнесмена не удалось: секретарь на предприятии ответила, что он на совещании. Направлен письменный запрос, ответ ожидается. URA.RU готово в любое время предоставить второй стороне конфликта право высказаться, его точка зрения также будет опубликована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время работ по укреплению дамбы в Ишиме разгорелся конфликт между добровольцами и местным бизнесменом, сыном почетного жителя Ишима Алексеем Месеневым. Об этом URA.RU рассказал один из волонтеров. По его словам, Месенев обматерил добровольцев за то, что во время работы они употребляли спиртное. Мужчины написали жалобу на предпринимателя в администрацию президента РФ. «Это случилось в ночь с 19 на 20 апреля. Добровольцы трудились с 21:00 до 03:00. Рядом был организован стол, на котором был и алкоголь. Мужчины выпивали по рюмке, закусывали и возвращались к работе. Просто чтобы согреться и снять стресс. Пьяных там не было, все работали наравне. А потом приехал Алексей Месенев и начался конфликт. Он матерился и даже толкнул одного из волонтеров, который снимал ситуацию на свой мобильный», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, Месенева разозлило, что мужчины выпивали. Он заявил, что участок, где работали мужчины, закреплен за его организацией, и что их помощь там вообще не была нужна: мол, его сотрудники справились бы сами. «Его ребят там было человек 10, а нас как минимум в два раза больше. Чего бы они там сами сделали и за сколько времени — большой вопрос. Мы сказали Месеневу, что лучше бы поблагодарил мужиков, которые ночью кидают мешки. На что он ответил, что мы „Спасибо“ не достойны. Чудом удалось избежать драки. Он наезжал даже на спортсменов. Одному сказал, что нос ему откусит», — поделился собеседник агентства. По итогу расстроенные таким поведением добровольцы написали на бизнесмена жалобу в администрацию президента. По их мнению, подобное поведение непозволительно. «Не важно, насколько ты обеспечен и как близко приближен к власти. В чрезвычайной ситуации все должны работать одинаково и ценить труд друг друга, а не провоцировать конфликты», — отметил доброволец. Алексей Месенев — сын почетного жителя Ишима Анатолия Месенева. В настоящее время он является генеральным директором АО «Ишимагрострой». Получить оперативный комментарий от бизнесмена не удалось: секретарь на предприятии ответила, что он на совещании. Направлен письменный запрос, ответ ожидается. URA.RU готово в любое время предоставить второй стороне конфликта право высказаться, его точка зрения также будет опубликована.