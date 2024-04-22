Куйвашева позвали в суд. Скрин

22 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

В арбитражном суде Евгений Куйвашев выступает в качестве третьего лица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева привлекли к судебному разбирательству. Он выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в деле о расторжении концессионного соглашения с ПКП «Синергия», которая должна была построить в Кушве новые котельные. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Привлечь субъект Российской Федерации — Свердловская область в лице Губернатора к участию в деле качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца», — говорится в одном из определений суда. Третьим лицом также выступает областное министерство энергетики и ЖКХ. Как пояснил URA.RU осведомленный собеседник, участие Евгения Куйвашева логично, так как концессия была трехсторонней — власти Кушвы, «Синергия» и правительство региона. В рамках концессионного соглашения планировалось, что в модернизацию теплосетей и установку блочно-модульных котельных в Кушве вложат порядка 500 млн рублей, но «Синергия» через суд пыталась изменить условия концессии. Договориться у сторон не получилось, поэтому сейчас идет процесс расторжения договора. Из-за того, что подрядчик так и не обновил сети, этой зимой в Кушве случились коммунальные аварии. Десятки местных жителей жаловались на холод в квартирах. Скрин из определения Арбитражного суда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева привлекли к судебному разбирательству. Он выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в деле о расторжении концессионного соглашения с ПКП «Синергия», которая должна была построить в Кушве новые котельные. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Привлечь субъект Российской Федерации — Свердловская область в лице Губернатора к участию в деле качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца», — говорится в одном из определений суда. Третьим лицом также выступает областное министерство энергетики и ЖКХ. Как пояснил URA.RU осведомленный собеседник, участие Евгения Куйвашева логично, так как концессия была трехсторонней — власти Кушвы, «Синергия» и правительство региона. В рамках концессионного соглашения планировалось, что в модернизацию теплосетей и установку блочно-модульных котельных в Кушве вложат порядка 500 млн рублей, но «Синергия» через суд пыталась изменить условия концессии. Договориться у сторон не получилось, поэтому сейчас идет процесс расторжения договора. Из-за того, что подрядчик так и не обновил сети, этой зимой в Кушве случились коммунальные аварии. Десятки местных жителей жаловались на холод в квартирах.