Жители бунтующей Кушвы массово замерзают в своих квартирах. Видео

16 января 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Жители Кушвы замерзают в квартирах из-за холодных батарей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Десятки жителей Кушвы (Свердловская область) замерзают в своих квартирах. Горожане пожаловались корреспонденту URA.RU на холодные батареи и на то, что администрация города якобы не реагирует на сложившуюся ситуацию. «У нас холодные батареи. Они [администрация Кушвы] не реагируют никак. Они ничего не делают. Они над нами издеваются», — говорит одна из местных жительниц. По словам другой свердловчанки, весь отопительной сезон местные жители сталкиваются с тем, что батареи еле нагреваются. «В нашей квартире батареи наполовину холодные, наполовину теплые. Я делала шесть заявок, соседка сколько раз звонила — и никакой реакции. Как было холодно, так и есть», — поделилась женщина. Днем 16 декабря из-за перебоев с отоплением люди выходили на главную площадь Кушвы. При этом теплосетевая компания заявляла, что устранила все проблемы. Но, несмотря на это, мэр Михаил Слепухин анонсировал, что горадминистрация расторгнет контракт с «ПКП Синергия», которая не исполняет всех условий концессионного соглашения. На фоне массовых возмущений правительство региона взяло под контроль восстановление теплоснабжения в городе, а за ситуацией будет лично следить министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. А 15 декабря город сотряс другой скандал. Медики пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву на «унизительные» зарплату. Минздрав начал проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десятки жителей Кушвы (Свердловская область) замерзают в своих квартирах. Горожане пожаловались корреспонденту URA.RU на холодные батареи и на то, что администрация города якобы не реагирует на сложившуюся ситуацию. «У нас холодные батареи. Они [администрация Кушвы] не реагируют никак. Они ничего не делают. Они над нами издеваются», — говорит одна из местных жительниц. По словам другой свердловчанки, весь отопительной сезон местные жители сталкиваются с тем, что батареи еле нагреваются. «В нашей квартире батареи наполовину холодные, наполовину теплые. Я делала шесть заявок, соседка сколько раз звонила — и никакой реакции. Как было холодно, так и есть», — поделилась женщина. Днем 16 декабря из-за перебоев с отоплением люди выходили на главную площадь Кушвы. При этом теплосетевая компания заявляла, что устранила все проблемы. Но, несмотря на это, мэр Михаил Слепухин анонсировал, что горадминистрация расторгнет контракт с «ПКП Синергия», которая не исполняет всех условий концессионного соглашения. На фоне массовых возмущений правительство региона взяло под контроль восстановление теплоснабжения в городе, а за ситуацией будет лично следить министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. А 15 декабря город сотряс другой скандал. Медики пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву на «унизительные» зарплату. Минздрав начал проверку.