Минцифры готовит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
Шадаев заявил, что у российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к спам-звонкам Фото:

Минцифры РФ подготовит законопроект, согласно которому будут запрещены спам-звонки, инициируемые роботами. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — заявил Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024». Трансляция проходит в сообществе Минцифры во «ВКонтакте».

Глава министерства добавил, что на данный момент у абонентов выработалось крайне напряженное отношение к спам-звонкам. В связи с этим Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, потому что по ним россиянам звонят роботы.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, по которому будет ужесточено наказание за спам-звонки. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей. Также закон ужесточает ответственность для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных организаций. При рекламе кредитов они не указывают полную стоимость потребительского кредита. В таком случае сумма штрафа может достичь 1,6 млн рублей.

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Минцифры РФ подготовит законопроект, согласно которому будут запрещены спам-звонки, инициируемые роботами. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. «Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — заявил Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024». Трансляция проходит в сообществе Минцифры во «ВКонтакте». Глава министерства добавил, что на данный момент у абонентов выработалось крайне напряженное отношение к спам-звонкам. В связи с этим Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, потому что по ним россиянам звонят роботы. Ранее Совет Федерации одобрил закон, по которому будет ужесточено наказание за спам-звонки. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей. Также закон ужесточает ответственность для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных организаций. При рекламе кредитов они не указывают полную стоимость потребительского кредита. В таком случае сумма штрафа может достичь 1,6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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