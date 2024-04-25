Минцифры готовит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

25 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Шадаев заявил, что у российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к спам-звонкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минцифры РФ подготовит законопроект, согласно которому будут запрещены спам-звонки, инициируемые роботами. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. «Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — заявил Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024». Трансляция проходит в сообществе Минцифры во «ВКонтакте». Глава министерства добавил, что на данный момент у абонентов выработалось крайне напряженное отношение к спам-звонкам. В связи с этим Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, потому что по ним россиянам звонят роботы. Ранее Совет Федерации одобрил закон, по которому будет ужесточено наказание за спам-звонки. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей. Также закон ужесточает ответственность для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных организаций. При рекламе кредитов они не указывают полную стоимость потребительского кредита. В таком случае сумма штрафа может достичь 1,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минцифры РФ подготовит законопроект, согласно которому будут запрещены спам-звонки, инициируемые роботами. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. «Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — заявил Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024». Трансляция проходит в сообществе Минцифры во «ВКонтакте». Глава министерства добавил, что на данный момент у абонентов выработалось крайне напряженное отношение к спам-звонкам. В связи с этим Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, потому что по ним россиянам звонят роботы. Ранее Совет Федерации одобрил закон, по которому будет ужесточено наказание за спам-звонки. Штраф для юридических лиц может достичь миллиона рублей. Также закон ужесточает ответственность для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных организаций. При рекламе кредитов они не указывают полную стоимость потребительского кредита. В таком случае сумма штрафа может достичь 1,6 млн рублей.