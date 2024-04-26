В конце апреля свердловчане на 51% (по сравнению с прошлым годом) стали чаще сдавать посуточно загородные дома. Средняя стоимость аренды в регионе составила 7000 рублей, в Екатеринбурге — 8000 рублей. Такими данными с URA.RU поделились представители «Авито Путешествия».
«В столице региона за год количество объявлений о посуточной аренде данного типа недвижимости увеличилось на 87%. Кроме того, большой рост предложения в области за тот же период мы можем отметить в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза)», — объяснили аналитики. Всего в Свердловской области с 29 апреля по 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!