26 апреля 2024

Свердловчане бросились зарабатывать на сдаче загородных домов. Таблица

В Свердловской области выросло количество домов для сдачи в аренду
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, стройка дома, фасад дома
В конце апреля в регионе готовы сдать в аренду 1089 домов Фото:

В конце апреля свердловчане на 51% (по сравнению с прошлым годом) стали чаще сдавать посуточно загородные дома. Средняя стоимость аренды в регионе составила 7000 рублей, в Екатеринбурге — 8000 рублей. Такими данными с URA.RU поделились представители «Авито Путешествия».

«В столице региона за год количество объявлений о посуточной аренде данного типа недвижимости увеличилось на 87%. Кроме того, большой рост предложения в области за тот же период мы можем отметить в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза)», — объяснили аналитики. Всего в Свердловской области с 29 апреля по 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов.

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В конце апреля свердловчане на 51% (по сравнению с прошлым годом) стали чаще сдавать посуточно загородные дома. Средняя стоимость аренды в регионе составила 7000 рублей, в Екатеринбурге — 8000 рублей. Такими данными с URA.RU поделились представители «Авито Путешествия». «В столице региона за год количество объявлений о посуточной аренде данного типа недвижимости увеличилось на 87%. Кроме того, большой рост предложения в области за тот же период мы можем отметить в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза)», — объяснили аналитики. Всего в Свердловской области с 29 апреля по 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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